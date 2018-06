THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni dell'1 giugno 2018: Liz è ad un solo passo dalla verità

The Blacklist 5, anticipazioni dell'1 giugno 2018, su Fox Crime. Liz cerca ancora di scoprire il segreto di Red: tutto dipende dalla sopravvivenza di una ragazzina.

The Blacklist 5, in prima Tv assoluta su Fox Crime

THE BLACKLIST 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, venerdì 1 giugno 2018, Fox Crime trasmetterà un nuovo episodio di The Blacklist 5, in prima Tv assoluta. Sarà il 20°, dal titolo "Nicholas T. Moore N. 110". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Red (James Spader) incontre un blacklister salvato in precedenza dall'arresto. Zarak Mosadek (Bernard White) deve aiutarlo a catturare Garvey (Jonny Coyne), non sapendo che in realtà fra il francese e il Marshall esiste un patto precedente. Nel frattempo, Liz (Megan Boone) continua a parlare di Garvey a Lilian (Fiona Dourif) per convincerla ad aiutarla a catturare il criminale. La donna però è sicura che le stia nascondendo qualcosa e non intende aiutarla perché crede che stia mentendo su Garvey. Il padre adottivo che conosce è infatti diverso da come lo sta descrivendo e non può dimenticare come l'abbia aiutata quando Red l'ha abbandonata. In seguito, mentre il blacklister parla con la task force della prossima operazione, Lilian incontra Garvey e lo accusa apertamente di averle mentito e di sapere del Sindacato Nash. Infine gli chiede se è l'assassino di Tom, svelandogli così in modo involontario di aver parlato con Liz. Intanto, Aram (Amir Arison) consegna a Samar (Mozhan Marnò) le chiavi di casa che gli ha dato in precedenza. Il loro rapporto sembra ormai alla deriva e l'ex cecchina appare risoluta nella sua decisione. Grazie alla cimice nascosta nella giacca di Garvey da Lilian, la task force scopre che il Marshall intende uccidere Red durante il loro prossimo incontro. Sprezzante del pericolo, Red decide comunque di incontrare Garvey. Incarica però prima Raleigh Sinclair III (John Noble) di portare a termine un importante incarico: sfruttare le sembianze di Garvey per farlo apparire in due posti diversi ed incastrarlo. Mentre Sinclair istruisce a dovere il suo complice, la task force osserva da lontano l'incontro fra Mosadek e Red. Il primo infatti organizza la consegna della borsa con i resti, in modo da porre fine alla guerra fra Red ed il Marshall. Garvey tuttavia estrae la pistola pronto ad uccidere il blacklister, ma gli uomini di Red sono già in agguato. L'uomodi Sinclair uccide Mosadek ed i suoi uomini, per poi fuggire dietro istruzione del criminale. La sua auto e Tony (Lenny Venito) vengono fatti sparire all'interno di un camikon, in modo che possa salvarsi dall'inseguimento dell'FBI. Il vero Garvey intanto si risveglia di fronte al blacklister, che lo informa delle ultime novità che lo riguardano. Le autorità infatti sono alla sua ricerca convinti che abbia ucciso Mosadek e questo permette a Red di averlo del tutto in pugno. Sia l'FBI, che il Sindacato Nash e gli uomini di Mosadek sono convinti che lui sia il colpevole e non gli rimane altro da fare che consegnargli la borsa con i resti. Liz ed il resto della task force tuttavia inizia a sospettare qualcosa. Aram subito dopo intuisce grazie ai movimenti di Garvey che il finto criminale è riuscito a scappare grazie a Sinclair. Dopo aver creato un incidente per sfuggire a Red, Garvey raggiunge il locale di Lilian, dove viene braccato da Liz. L'agente è sul punto di scoprire il segreto di Red, quando il blacklister spunta sul posto pronto a sparare. Anche se Lilian si mette in mezzo, il Marshall fa in modo che Red gli spari e cade a terra quasi in fin di vita.

ANTICIPAZIONI DEL 1 GIUGNO 2018, EPISODIO 20 "NICHOLAS T. MOORE N. 110"

Abbandonato il capitolo Harvey, Liz non è riuscita del tutto a mettere da parte il proprio odio ed il desiderio di fare giustizia per la morte di Tom. Mancano ancora importanti tasselli nella tragedia, fra cui il segreto che Red si ostina ancora a custodire con forza. Il testa a testa fra padre e figlia non è ancora finito e questo spingerà Liz a fare delle ricerche su una ragazza appena comparsa e di cui non si conosce l'identità. L'unica certezza è però che faccia parte in qualche modo del segreto di Red e che potrebbe permetterle di scoprire qualcosa di più sui famosi resti. Questo le permetterà di unire le forze con la task force per risolvere il mistero, ma dovrà fare i conti con i tentativi del blacklister di lasciarla del tutto all'oscuro sulla verità scottante che lo riguarda così da vicino. Senza considerare che la famiglia della sconosciuta interverrà per proteggere i propri oscuri segreti, imponendo a Liz a fare di tutto per salvare la vita della ragazzina.

