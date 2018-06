TORNO INDIETRO E CAMBIO VITA/ Su Rai 3 il film con Raoul Bova e Ricky Memphis (oggi, 1 giugno 2018)

Torno indietro e cambio vita, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 1 giugno 2018. Nel cast: Raoul Bova e Ricky Memphis, alla regia Carlo Vanzina. La trama del film nel dettaglio.

01 giugno 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST ANCHE RICKY MEMPHIS

Il film Torno indietro e cambio vita va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 1 giugno 2018 alle ore 21.15. In questa pellicola il cinema esprime il suo lato brillante, leggermente drammatico, comunque commedia e italiana sino all'osso, essendo prodotto infatti dai fratelli Vanzina, diretto da Carlo (in questo film Enrico si concede solamente l'aspetto organizzativo ed economico, nonché la sceneggiatura), film voluto assieme a Rai Cinema. L'impero economico Vanzina si è costruito nel tempo e grazie proprio alla commedia, ma in Torno indietro e cambio vita'si assise ad una fase di maturità della coppia, quasi un voler esorcizzare l'etichetta di cineasti dedicati ad un cinema vuoto di contenuti, fine a se stesso, alla risata. Motivo per il quale ai Boldi, Abatantuono, De Sica etc, in questo film nel cast sono stati chiamati attori portati al cinema brillante più che comico, come i due amici protagonisti, Raoul Bova e Ricky Memphis, per il ruolo femminile troviamo Giulia Michelini, attrice portata soprattutto alla fiction poliziesca come nella serie 'Distretto di Polizia' o la mini serie 'Paolo Borsellino'. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

TORNO INDIETRO E CAMBIO VITA, LA TRAMA DEL FILM

Marco (Raoul Bova) e Carlo (Ricky Memphis), sono due amici nella classica fase dei quarant'anni e della crisi esistenziale. Marco tra l'altro ha appreso dalla moglie Giulia (l'attrice Giulia Michelini) che lei l'avrebbe presto lasciato perché innamorata di un altro uomo quindi, alla fine della storia d'amore più importante della sua vita, poco rimane dello spirito adolescenziale, quasi la sensazione del fallimento. Carlo tra l'altro è anch'esso al centro di una vita problematica, la madre è alcolizzata senza troppe speranze e volontà di uscirne. In questo clima di mestizia e di crisi esistenziale accade un fatto che sconvolgerà la vita di entrambi, investiti da una macchina, la coppia di amici torna indietro al tempo del liceo, della scuola superiore, periodo nel quale Marco incontra Giulia e, sapendo come sarebbe finita nel tempo tra loro due, vuole imporsi di far sì che quell'amore non nasca, che la loro relazione non inizi. Sarà però un problema, Giulia, come lui la ricordava, era bellissima sin dai tempi della scuola e la ragazza non fa nulla per nascondere la sua passione per lui, il suo voler flirtare a tutti i costi. Inoltre, proprio in quegli anni, la madre di Carlo inizia a subire la schiavitù dell'alcool, problema che si porterà con se tutta la vita. Riusciranno i due amici a determinare per loro e per coloro che amano destini diversi?

