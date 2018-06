Temptation Island/ Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo: il matrimonio e una figlia

Quattro anni dopo aver partecipato a "Temptation Island" Alessandra De Angelis e Emanuele D'Avanzo hanno ritrovato la serenità. Oggi sono marito e moglie e hanno una bimba di 8 mesi.

Alessandra De Angelis e Emanuele D'Avanzo

Lei ha 24 anni, lui dodici in più e durante la seconda edizione di Temptation Island sono stati due dei protagonisti più chiaccherati del programma di Canale 5. Nel 2014 avevano deciso di partecipare al docu-reality di Maria De Filippi in seguito a dubbi e incertezze date da troppi anni di differenza. Oggi sono passati quattro anni da quell’esperienza e la vita di Emanuele e Alessandra è molto cambiata: si sono sposati e hanni una figlia: Beatrice Emma. A Temptation Island, a soffrire è stata Alessandra che ha subìto per tutto il soggiorno i tradimenti dell’allora fidanzato, ma riguardo alla decisione di partire racconta:” La delusione provata mi ha portato a essere più consapevole di quello che ho provato: per me ed Emanuele il programma è stato un’incredibile terapia di coppia. Mi sono fatta travolgere da quel ciclone e ho imparato a credere nell’amore”.

TEMPTATION ISLAND: LA CRISI NEL PROGRAMMA

Sembrava che dal programma dovessero uscire separati. Infatti Emanuele aveva deciso, inizialmnete, di uscire da solo, e incontrare la tentatrice. Ma dopo molte riflessioni il fidanzato era tornato nel villaggio con la voglia di incontrare Alessandra. Prima di entrare nelle due ville, i due potevano sembrare la coppia più solida del cast scelto dalla produzione: “Quel programma ti costringe a metterti in discussione, anche se non mi è mai venuto in mente di avere un approccio con un tentatore”. Al contrario Emanuele legò con due tentatrici: Rossana e Fabiola di cui Alessandra racconta: “Lo vedevo cambiato e, alla terza settimana, entrai in crisi. Divenne un incubo. Ho voluto vedere fino a dove poteva arrivare. Aspettai che partissero insieme pe ril weekend da sogno. Mi turbava vederlo consapevole delle sue scelte, soffrivo perché si stava allontanando.

LA NUOVA VITA

Oggi Alessandra ed Emanuele stanno vivendo la loro favola, ma prima di trovare la serenità hanno attraversato dei momenti di grande tensione. “Durante una vacanza in Grecia, dopo l’ennesima litigata mi chiese di perdonarlo. Dopo una notte di riflessione è ricominciata la nostra vita: dall’agosto del 2015 non abbiamo più parlato di quello che è successo, sono andata avanti, ho ritrovato un Emanuele migliore”. In seguito la coppia iniziò una convivenza e il 15 giugno 2016, due anni fa, Emanuele chiese la sua mano, così si sposarono e pochi mesi dopo Alessandra ha partorito la loro prima figlia: Beatrice Emma: “E’ la nostra gioia più grande. Oggi che ha otto mesi dico che col senno di poi fare un figlio molto prima”. Per ora la coppia non ha intenzione di fare un altro babino, “Vogliamo stabilizzarci”, racconta Alessandra. “Oggi sono una wedding planner e con altri due soci ho aperto un’agenzia. Il primo matrimonio che organizzeremo sar quello dell’ex tronista Ramona Amodeo.

