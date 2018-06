Tina Cipollari e Gemma Galgani/ Uomini e Donne: ballano insieme e fanno pace. Quanto durerà la tregua?

Tina Cipollari e Gemma Galgani salutano il pubblico di Uomini e Donne con una sorpresa: la dama torinese e la vulcanica opinionista fanno finalmente pace.

01 giugno 2018 Elisa Porcelluzzi

Tina Cipollari

L’ultima puntata stagionale di Uomini e Donne è dedicata ai protagonisti del trono over. Ancora una volta al centro della scena ci sarà Gemma Galgani, che ieri ha detto addio Marco Cappagli: “Ti chiedo scusa ma voglio chiudere. I nostri caratteri non si incontrano. Se non finisce oggi, finisce domani. Sono sicuro perché nel tuo cuore c’è Giorgio”, ha detto il cavaliere toscano. La dama torinese ha cercato di scaricare un po’ di responsabilità su Marco, difeso da Gianni Sperti: “Se pensi al tuo ex, lui non ha tutti i torti a lasciarti. Ho cercato di capirti ma ti sei fatta umiliare un’altra volta da Giorgio, ti sei messa ai suoi piedi, ma che senso aveva quest’altro ballo?! Lo avevate già fatto al Costanzo!”, ha esclamato l’opinionista. Marco ha lasciato lo studio inseguito da Gemma, ma il cavaliere di Cecina non ha più voluto rientrare. Intanto, per la prima volta, Tina Cipollari ha parlato della fine del suo matrimonio con Kiko e dell’affetto e stima che continuerà a provare per lui.

Tina e Gemma fanno pace

L’ultima puntata di Uomini e Donne di questo anno si chiuderà in modo inaspettato. Non solo Giorgio Manetti annuncerà il suo addio al programma, ma Tina Cipollari e Gemma Galgani dopo mesi di liti faranno finalmente pace. Sarà proprio l’opinionista a trascinare in pista la dama torinese per un ballo a ritmo di musica. Le due nemiche hanno seppellito l’ascia di guerra? O da settembre ritornerà tutto come prima? In queste ore Gemma Galgani si trova a Roma, come ha rivelato lei stessa pubblicando alcuni scatti dalla Capitale su Facebook: “Più bella cosa non 'è... Roma è rigenerante, la mia frangia sempre in prima linea e che dire: dovrei imparare a fare i "selfie " ma credo che apprezziate di più il pensiero! Io sono così, più importante la sostanza che la forma! Buona giornata! Vi adoro e non mi dimentico mai del nostro appuntamento giornaliero! vi porterò sempre con me ovunque io vada!”, ha scritto la dama torinese.

