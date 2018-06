UNA VITA/ Anticipazioni 1° giugno: Simon lascia Acacias? La scelta di Ursula

Una vita, anticipazioni 1° giugno: Simon si allontana per un periodo da Acacias senza perdere di vista Elvira, Ursula accetta la richiesta di Cayetana per devozione.

01 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Una Vita

Continuano le emozioni di Una Vita che torna in onda oggi, venerdì 1° giugno, per l’ultima puntata settimanale. Nella puntata odierna ci saranno nuovi colpi di scena, ma prima di scoprire cosa accadrà, vediamo cos’è successo. Cayetana ha rifiutato di uccidere Fabiana come le aveva chiesto Ursula, timorosa che la domestica possa rivelare i loro segreti. Mauro, nel frattempo, dopo aver detto addio a Teresa, ha accettato l’incarico di commissario decidendo di riprendere in mano le indagini contro la Sotelo – Ruiz. Felipe è stato messo con le spalle al muro dalla suocera che ha chiesto un’ingiunzione di sfratto per allontanarlo definitivamente dalla vita di Celia che non vuole tornare insieme al marito. Simon, nel frattempo, rifiuta di lasciare il quartiere come chiesto da Susana mentre Liberto e Rosina devono capire cosa fare della loro relazione: lasciare Acacias per vivere serenamente il loro rapporto o restare e sfidare le usanze?

UNA VITA: ANTICIPAZIONI 1° GIUGNO

Liberto e Rosina sono sempre più innamorati. Arturo Valverde, dopo aver scoperto che il giovane ha finto di essere innamorato di Elvira, ha deciso di non sparargli. Liberto e Rosina, dopo aver affrontato la situazione con il colonnello e con Susana, decidono di allontanarsi momentaneamente da Acacias per far calmare le acque e godersi il loro amore. Il colonnello ordina poi a Simon di non perdere di vista la figlia Elvira non immaginando che i due siano innamorati. Il maggiordomo, nel frattempo, va a servizio dell’ambasciatore turco per qualche tempo. Proprio nella casa del diplomatico scoppierà la passione tra Simon ed Elvira. Nel frattempo, Cayetana organizza a casa sua una cena in onore di Odon De Buen, il naturalista che ha chiesto un lavoro a Teresa dopo aver perso la cattedra universitaria. Ursula accetta di dare un lavoro al naturalista solo per dimostrare la sua devozione a Cayetana. Durante la festa, un misterioso sconosciuto comincia a lanciare pietre alla finestra. L’obiettivo sembra essere proprio l’ospite di Cayetana. Quale sarà il suo segreto?

