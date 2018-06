Uomini e Donne/ Gemma e Marco, ultima chance per la coppia? Il consigli di Maria De Filippi (Trono Over)

01 giugno 2018 Anna Montesano

È davvero finita tra Gemma Galgani e Marco Cappagli? Il cavaliere, mantenendo la parola data al primo incontro a Uomini e Donne con la nota dama, ha lasciato il programma, convinto che Gemma non provasse sentimenti forti per lui e che, nel suo cuore, abbia ancora Giorgio Manetti. Gemma ha negato, ma Marco si è difeso con parole importanti: "Tu non sentivi nulla per me, perché se volevi fare dopo quattro settimane insieme a Torino avremmo potuto dormire insieme". Dal canto suo, la Galgani ha però avuto parole importanti per lui: "Io non ho dormito tutta la notte e ho pensato a te. Non ti ho chiamato perché tu mi hai detto cancella il mio numero, me l'hai detto per tre volte aggiungendo anche 'Adesso finisce qui'. - e ha continuato - Io sono stata male per te, anche stamattina piangevo, non riuscivano neanche a truccarmi. Io ho già fatto tanti errori e non volevo farne altri e sì, mi mancherai, l'ho detto anche stamattina."

GEMMA E MARCO: INCONTRO SENZA TELECAMERE DOPO UOMINI E DONNE?

Irremovibile, Marco Cappagli ha dichiarato: "Io sono contento di queste tue parole ma ci sono rimasto davvero tanto male. Io il passo di andare via devo farlo, dispiace più a me che a te ma devo farlo per forza perché non sono io l'uomo dei tuoi sogni". Un grande errore per Gemma, che lo ha seguita, invano, dietro le quinte. Entrambi sono però apparsi davvero presi dall'altro e, in vista anche delle vacanze estive lontane da Uomini e Donne, questo potrebbe voler dire che questa conoscenza non è davvero finita e potrebbe avere un'altra chance senza le telecamere. E questo anche se Maria De Filippi, di fronte alla scelta di Marco di andare via, ha voluto far riflettere Gemma, dicendole: "Tu se ci tieni a una persona e lui balla con un'altra, tu lo superi o no? Non credere che hai rotto una storia per un ballo perché magari si sarebbe rotta per un'altra cosa".

