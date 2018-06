Uomini e Donne/ Virginia Stablum contro Marta Pasqualato: "Mi ha criticato dal primo giorno" (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Virginia Stablum parla della storia con Nicolò Brigante e lancia una frecciatina all'ex rivale Marta Pasqualato

01 giugno 2018 Anna Montesano

Virginia Stablum, Uomini e donne

Nonostante la distanza, la storia d'amore tra Virginia Stablum e Nicolò Brigante procede a gonfie vele. La coppia, nata a Uomini e Donne, dopo sei lunghi mesi, ha trovato l'amore e inizia ora anche a pensare alle vacanze che, come svela la Stablum, potrebbero essere a Mykonos o a Ibiza. È proprio Virginia, intervistata per il settimanale Mio, che racconta come procede la loro storia e torna a parlare anche del percorso fatto a Uomini e Donne e di come, fino alla fine, fosse convinta che non sarebbe stata la scelta. "Soprattutto verso la fine, ero convinta che avrebbe scelto l'altra ragazza (Marta Pasqualato, ndr). - dichiara Virginia - Quando mi ha detto che la sua scelta ero io, ho esultato e ho avuto conferma che le mie sensazioni erano giuste! Per questo motivo gli ho detto che ci siamo scelti dal primo giorno, visto che lui mi aveva notata da subito". Ma è proprio a Marta che va una frecciatina.

LA FRECCIATINA DI VIRGINIA A MARTA PASQUALATO

Quando, infatti, viene ricordato a Virginia Stablum che Nicolò, al momento della scelta, avesse detto no a Marta in quanto alla ricerca di 'una stabilità' e non, invece, dichiarando sentimenti per lei, Virginia risponde: "Quello era importante che ce lo dicessimo io e lui, non che lo dicesse a lei. Io non do peso a quello che pensa lei: ha criticato dal primo giorno, prima ancora di sapere le cose. Prima di sentirmi parlare mi ha dato della 'bambolina'". Poi Virginia parla di gelosia, e ammette: "Durante il programma sono stata molto pacata e tranquilla, nonostante lo vedessi con un'altra donna, però adesso che lui è solo mio, è possibile che, con la distanza, aumenti la gelosia. Ma Nicolò per ora non mi sta dando modo di essere gelosa". E non manca una battuta di Nicolò Brigante: "Se Marta andasse sul trono? Sarei contento. Così proverebbe quello che ho provato io e capirebbe quanto è difficile".

