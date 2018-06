Valeria Marini/ E il nuovo fidanzato Patrick Baldassarri: non ci eravamo mai allontanati (Matrix Chiambretti)

Valeria Marini, la showgirl continua il botta e risposta con l'ex marito Giovanni Cottone. Aveva sposato l'imprenditore cinque anni fa, prima che finì in carcere. (Matrix Chiambretti)

Valeria Marini, Matrix Chiambretti

Ancora botta e risposta fra Valeria Marini e Giovanni Cottone, l'imprenditore sposato cinque anni fa e finito in carcere per corruzione. Dopo meno di un anno la showgirl ha richiesto la separazione, ottenendo l'annulamento da parte della Sacra Rota per via di un precedente matrimonio fra Cottone ed un'altra donna. Valeria Marini sarà ospite di Matrix Chiambretti questa sera, venerdì 1 giugno 2018, dove potrebbe fare altre dichiarazioni sull'ex marito. Anche se in realtà la showgirl non ha mai voluto chiamarlo in questo modo, dato il modo in cui è naufragata la loro unione e dall'assenza di rapporti fisici che potessere suggellare le nozze. Parole dure che in passato la Marini ha diretto a Cottone e che quest'ultimo ha invece smentito in una recente intervista a Storie Italiane. "Una trovata ridicola", ha sottolineato, "direi quasi grottesca". Cinque anni di relazione in cui per forza ai suoi occhi c'è stato qualcosa di più di una semplice stretta di mano. Salvo poi concludere con un'accusa che la stessa Marini gli ha diretto tempo fa, ovvero che il loro matrimonio sia nato in realtà da un interesse da parte della vip.

VALERIA MARINI E I RAPPORTI INCRINATI CON GIOVANNI COTTONE

Valeria Marini non avrà mantenuto dei buoni rapporti con l'ex Giovanni Cottone, ma di certo continua ad essere legata a Vittorio Cecchi Gori. Una relazione durata anni, tempo dopo la separazione del produttore dalla moglie Rita Rusic. Quest'ultima tuttavia di recente ha attaccato di nuovo la showgirl, tacciandola di essere la rovina della sua famiglia. "Solo falsità e bugie", ha commentato in tanti interventi televisivi la Marini. Diverso invece il rapporto con il neo fidanzato Patrick Baldassarri, con cui ha avuto una relazione alcuni anni fa e che ha poi ritrovato. Al suo fianco a Domenica Live, la Marini e Baldassarri hanno rivelato che "in realtà non ci eravamo mai allontanati". Un amore quindi a gonfie vele per una vip stellare che sogna ancora il grande amore. Tanti anche gli appuntamenti mondani, fra cui l'ultimo incontro pubblico a Pietrasanta Ligure, dove la super bionda della tv è stata guest star per l'inaugurazione del Sushi Jazz, il nuovo locale della cittadina fiorentina.

