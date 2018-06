WANDA FISCHER, MATRIMONIO E DIVORZIO IN 24 ORE?/ In studio col suo abito da sposa (Pomeriggio 5)

01 giugno 2018 - agg. 01 giugno 2018, 18.11 Carmine Massimo Balsamo

La nuova puntata di Pomeriggio 5 è tutta dedicata al matrimonio. L'occasione è davvero speciale perché proprio oggi, 1 giugno, si celebrano le nozze di Filippa Lagerback e Daniele Bossari e Barbara D'Urso non può che dedicare la puntata a loro. In studio a parlare di matrimonio c'è anche Wanda Fischer, cantante e nota sosia di Ivana Spagna, pronta a raccontare il suo "matrimonio lampo" durato 24 ore. In studio però la Fischer fa di più perché si presenta proprio con il suo abito nuziale: Barbara D'Urso la fa alzare in piedi per mostrare al pubblico in studio e a quello a casa il vestito da sposa indossato anni fa. Giravolta su se stessa per la Fischer, che torna al suo posto per dire la sua sulle nozze di Bossare e di Filippa Lagerback. Si attende ancora, infatti, la visione dell'abito della sposa. [Aggiornamento di Anna Montesano]

Wanda Fischer, matrimonio e divorzio in 24 ore? Mistero sulle nozze della cantante italiana, all’anagrafe Vanda Radicchi ma conosciuta anche come Monna Lisa e Wanda Radicchi. Nata a Crotone il 28 ottobre 1947, l’artista ha collaborato ad importati dischi nel corso della sua carriera: tra questi ricordiamo “Rimini” di Fabrizio De Andrè (1978), “Sono solo canzonette” di Edoardo Bennato (1980), “Ardente” di Iva Zanicchi (1981) e “Bollicine” di Vasco Rossi (1983). Negli anni Novanta è tornata all’attività da solista con il nome d’arte di Wanda Fisher, ma si è anche esibita come sosia di Ivana Spagna. Nel corso degli ultimi anni è stato ospite in diverse trasmissioni, in particolare Grand Hotel Chiambretti e Pomeriggio 5. E proprio Barbara D’Urso, conduttrice del programma di Canale 5, ha parlato di nozze misteriose: Vanda Radicchi infatti si sarebbe sposata e divorziata nel giro di appena ventiquattro ore.

WANDA FISHER, NOZZE MISTERIOSE

Proprio recentemente a Pomeriggio 5, a fine 2017, Wanda Fisher è stata protagonista di un acceso scontro con Carmen Di Pietro. Nel salotto di Barbara D’Urso la cantante ha accusato la showgirl di averla doppiata, cantando al suo posto nelle sue hit di successo. Secondo l’artista, ad esempio, “Imagination” sarebbe opera sua e non di Carmen Di Pietro. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è difesa con fermezza di fronte l’accusa, sottolineando che i suoi brani sono stati lanciati sempre con la sua voce nonostante non sia intonata: “Io cantavo con la mia vociaccia e il macchinario aggiustava tutto. Insieme a me c'era una corista, che però non era Wanda Fisher. Era una corista, ovviamente oggi non ricordo chi fosse, ma non mi ricordo di questa Wanda Fisher in sala d'incisione con Malgioglio”. Ora a Pomeriggio 5 si parlerà di un altro mistero che riguarda la cantante di Crotone: di cosa si tratta? Sentiamo cosa dice Barbara D'Urso...

