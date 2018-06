AMICI 2018 SERALE/ I duetti della semifinale: Irama sbotta contro Carmen Ferreri

Amici 2018 serale, i duetti per la semifinale di domenica 3 giugno: Irama sbotta contro Carmen Ferreri che ha attaccato Emma Muscat dopo la scorsa puntata.

02 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17

La semifinale del serale di Amici 2018 è ormai alle porte. Domenica 3 giugno, in prima serata su canale 5, andrà in onda la penultima puntata del serale del talent show di Maria De Filippi che decreterà i finalisti. Grandi ospiti per la semifinale che duetteranno con gli allievi che dovranno tirare fuori tutto il loro talento per conquistare la commissione esterna, i professori e il pubblico. Emma con Alvaro Soler, Irama con Fabrizio Moro, Lauren con Beppe Fiorello, Einar con Fiorella Mannoia, Carmen con Gianna Nannini. Tutti gli allievi, inoltre, hanno preparato una cover che hanno preparato anche i compagni e gli avversari. Carmen ha scelto “Purple rain”, Einar, “Se io, se lei”, Emma ha optato per “Will you be there” e Irama per “Chiamami ancora amore”.

AMICI 2018 SERALE: NESSUNA SQUADRA PER LA SEMIFINALE

Grande novità per la semifinale del serale di Amici 2018. Dopo aver affrontato tutte le puntate in squadre, questa sera, non ci sarà la classica sfida tra la squadra bianca e la squadra blu. Tutti gli allievi, infatti, saranno l’uno contro l’altro. Per la semifinale, Emma Muscat, Irama, Einar Ortiz, Carmen Ferreri e Lauren Celentano indosseranno una tuta rossa e tutti saranno contro tutti. Sarà, dunque, una sfida durissima quella che dovranno affrontare i concorrenti ancora in gara per poter conquistare un posto in semifinale. Nessuno, però, ha intenzione di arrendersi ad un passo dalla realizzazione di un sogno.

IRAMA CONTRO CARMEN FERRERI

A poche ore dalla semifinale, Irama si scaglia contro Carmen Ferreri. Il cantautore non ha gradito le dichiarazioni della cantante che, durante la sfida tra Emma ed Einar, ha espresso il proprio gradimento per Ortiz. Un gesto che la Muscat non ha gradito e che ha causato la dura reazione di Carmen che, durante un momento di sfogo, ha detto: “quella che sente di più la competizione non sono certo io, arrivata a questo punto. Quindi cara mia, se hai il coraggio di dire quello che non ti piace di me, non lo dire agli amici tuoi”. Irama ha così deciso di replicare: “A me non è piaciuto l’atteggiamento e il suo modo di fare mentre eravamo in una competizione, tendere quasi a screditare l’altra persona. Carmen ha questo atteggiamento che è malizioso di fondo. Questo discorso è sbagliato già nel concetto. Questo fa capire che ha un pensiero malizioso e non ha senso. Carmen, ti dico che non sei una persona molto carina, ma sei maliziosa”, ha spiegato il cantautore.

