Al Bano e Romina Power/ Retroscena sulla partecipazione a Ballando con le stelle: Milly Carlucci svela tutto

Al Bano e Romina Power: spunta il retroscena sulla partecipazione della coppia a Ballando con le stelle 2018, Milly Carlucci svela tutto a Sabato Italiano.

02 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Al Bano e Romina

Al Bano e Romina Power hanno regalato a Ballando con le stelle 2018 un grandissimo successo. La puntata del programma di Milly Carlucci con la coppia d’oro della musica italiana calata nei panni di ballerini per una notte è stata seguita da 4 milioni 325mila ascoltatori, con il 23.1 di share. Ascolti importanti per il talent show di Raiuno che ha registrato un vero record. Sulla pista di Ballando con le stelle, Al Bano e Romina hanno regalato un momento romantico ai fans che, dopo la fine della relazione tra il cantante di Cellino San Marco e Loredana Lecciso, sperano ancora di rivederli insieme. Al Bano e Romina, dopo aver conquistato nuovamente il pubblico andando in giro per il mondo con i loro concerti, hanno accettato l’invito della Carlucci che, ai microfoni di Eleonora Daniele, nella puntata odierna di Sabato Italiano, ha svelato come è riuscita a convincerli ad accettare l’invito.

AL BANO E ROMINA POWER: IL RETROSCENA SU BALLANDO CON LE STELLE

Mentre il mondo del gossip continua ad occuparsi del legame che hanno attualmente Al Bano e Romina Power, Milly Carlucci svela un piccolo segreto. “Ti voglio bene e ti ringrazio per il meraviglioso lavoro che avete svolto al fianco del nostro programma” – ha detto la Carlucci ad Eleonora Daniele – “È stato un momento bellissimo e poetico. Noi vogliamo Al Bano e Romina perché fanno sognare. Come li abbiamo convinti? Erano in Italia, non c'erano concerti... Gli altri anni è stato sempre complicato, ci vuole anche un pizzico di fortuna per riunire due grandi star”. La Carlucci, inoltre, ha aggiunto: “Gina Lollobrigida? Una forza della natura, una donna spettacolare, ha la classe del vero artista. Ha carisma. Sono in giro per altri progetti, mi sto muovendo per altre cose". Più passano gli anni, dunque, e più Al Bano e Romina fanno sognare i fan.

