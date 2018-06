Ambra Angiolini e Max Allegri, cicogna in arrivo?/ Visita in ospedale presso il reparto di ostetricia

Cicogna in arrivo per Ambra Angiolini e Max Allegri? La coppia è stata beccata prima di entrare in una struttua sanitaria, diretta al reparto di ostetricia.

02 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Ambra Angiolini e Max Allegri

Ambra Angiolini e Max Allegri allargano la famiglia? Il settimanale Di Più ha beccato l’attrice e l’allenatore della Juventus insieme per le strade di Milano. La coppia che sta insieme dalla scorsa estate, nelle foto pubblicate dal noto settimanale, si scambia un lungo bacio prima di entrare in una struttura sanitaria. Secondo quanto scrive Di Più, Ambra e Allegri sarebbero saliti ai piani alti dove si troverebbero i reparti di Ginecologia e Ostetricia. La coppia, dunque, nasconde un dolce segreto? Entrambi hanno già dei figli. Ambra, infatti, ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo, dall’ex compagno Francesco Renga mentre Allegri è papà di una ragazza, Valentina, nata dal primo matrimonio, e Giorgio nato da una successiva relazione. La coppia, ora, è pronta per avere un figlio frutto dell’amore che la unisce?

AMBRA ANGIOLINI E MAX ALLEGRI: UNA STORIA IMPORTANTE

Quello che sembrava un semplice flirt estivo si sta rivelando una storia d’amore importante. Ambra Angiolini, dopo aver chiuso la lunga storia d’amore con Francesco Renga, ha avuto un’altra relazione prima d’incontrare Max Allegri che ha fatto breccia nel suo cuore. Allegri, da parte sua, è stato rapito dal fascino dell’attrice al punto che, tra poco, i due festeggeranno il primo anno d’amore. La coppia sta vivendo la storia lontano dai riflettori anche se i paparazzi non la perde di vista. La cicogna, dunque, potrebbe presto arrivare in casa Angiolini-Allegri anche se, naturalmente, per il momento si tratta di semplici indiscrezioni. Ambra e l’allenatore toscano, per il momento, non hanno alcuna intenzione di commentare il nuovo gossip che li ha travolti.

