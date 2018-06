BIANCA ATZEI/ Dall’operazione al cuore all’amore: “ho rischiato molto. Jonathan? Sono single”

Bianca Atzei torna a parlare della delicata operazione al cuore subita tre anni fa: la cantante commenta le voci sul flirt con Jonathan smentendo tutto.

02 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Bianca Atzei

Bianca Atzei torna a parlare dell’operazione al cuore subita tre anni fa. La cantante, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Quotidiano nazionale, ha svelato alcuni dettagli sulla delicata operazione di cui ha sempre preferito non parlare. L’argomento, però, è tornato d’attualità durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2018. In un momento particolarmente difficile per lei, la madre l’aveva invitata a reagire e a lasciare in quell’ospedale in cui era stata ricoverata tre anni fa le sue paure e le sue insicurezze. A distanze di qualche mese, Bianca Atzei ha deciso di parlarne nuovamente. «Non ne parlo molto per non attirare facile pietismo», ha detto al Quotidiano Nazionale. «Iniziai ad avvertire tachicardia e aritmia: mi dicevano che era ansia, stress, agitazione. Invece mi ricoverarono d’urgenza, ho rischiato molto». Oggi, però, il peggio è passato e Bianca Atzei è pronta per guardare con fiducia al futuro.

BIANCA ATZEI SINGLE: SOLO AMICIZIA CON JONATHAN

Bianca Atzei non ha ancora ritrovato l’amore. La delusione vissuta con la fine improvvisa della storia con Max Biaggi è stata molto difficile da superare per la cantante che, per cercare di voltare pagina, ha accettato di partire per l’Isola dei Famosi 2018. Sulle spiagge dell’Honduras, la Atzei ha trovato un amico speciale in Jonathan con cui è nato un rapporto davvero speciale. Nelle ultime settimane si è vociferato di un flirt tra i due per le parole d’affetto che l’ex gieffino ha rivolto a Bianca che, tuttavia, ai microfoni di Quotidiano Nazionale, ha spiegato di essere felicemente single. «Sono felicemente single - ha detto - frequento solo i miei amici». Ad oggi, dunque, il cuore di Bianca è occupato solo dalla famiglia e dagli amici. L’estate, tuttavia, potrebbe portare novità nella vita sentimentale di Bianca che sogna d’incontrare un uomo come il suo adorato papà.

