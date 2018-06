COLPEVOLE D'OMICIDIO/ Su Rete 4 il film con Robert De Niro (oggi, 2 giugno 2018)

Colpevole d'omicidio, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 2 giugno 2018. Nel cast: Robert De Niro e James Franco, alla regia Michael Caton-Jones. La trama del film nel dettaglio.

02 giugno 2018 Cinzia Costa

Il film Colpevole d'omicidio va in onda su Rete 4 oggi, sabato 2 giugno 2018, alle ore 23,40. Un thriller del 2012 che è stato diretto e co-prodotta da Michael Caton-Jones (Basic instinct 2, The jackal, Voglia di ricominciare) e interpretato da Robert De Niro (Taxi driver, Heat - La sfida, Quei bravi ragazzi), James Franco (The disaster artist, Spider-Man, The deuce - La via del porno) e Frances McDormand (Tre manifesti a Ebbing Missouri, Fargo, Burn after reading - A prova di spia). Il film è basato su un articolo del 1997 di Mike McAlary, che a sua volta racconta la storia vera di un poliziotto e del suo difficile rapporto con il figlio. Ecco nel dettaglio la trama del film.

Vincent LaMarca (Robert De Niro) è un poliziotto di New York ormai vicino alla pensione. Vincent è chiamato ad indagare sul caso di omicidio di uno spacciatore, che lo porta sulle tracce di un tossicodipendente di cui però conosce solo il soprannome. Quando riesce a trovare il suo indiziato scopre però che si tratta di Joseph (Jmaes Franco), il suo stesso figlio che non rivede ormai da molti anni. Vincent e la madre del bambino si erano infatti separati in modo poco amichevole quando lui era piccolo e l'uomo non ha mai più avuto rapporti con il figlio. Anche il padre di Vincent era stato, negli anni 50, implicato in un omicidio, e quando la stampa riporta a galla la storia la situazione per Vincent si fa molto pesante. A rendere ancora peggiori le cose, è il fatto che Joseph viene implicato in un secondo omicidio, visto che il collega di Vincent è stato ucciso da un altro spacciatore. La vita di Vincent viene sconvolta da un'altra ulteriore rivelazione. Joseph ha avuto a sua volta un figlio, Angelo, l'uomo lo scopre nel modo peggiore quando Gina (Eliza Dushku), la madre del piccolo, si presenta alla sua porta per affidargli il nipote dopo l'ennesima lite con Joseph. A Vincent non sembra rimanere nessuna soluzione che affidare il piccolo ai servizi sociali. Questa decisione però lo porta a scontrarsi con la sua attuale compagna, Michelle (Frances McDormand), che lo accusa di voler abbandonare il piccolo come aveva già fatto in passato con il figlio.

