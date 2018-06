Cavalli di battaglia, Gigi Proietti/ Prima puntata: Claudio Baglioni e Alessandro Siani ospiti (Replica)

Cavalli di battaglia, Gigi Proietti torna in onda oggi, sabato 2 giugno, su Raiuno con la replica della prima puntata: Claudio Baglioni, Alessandro Siani e Claudia Gerini tra gli ospiti.

02 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Gigi Proietti

Oggi, sabato 2 giugno, alle 21.25 su Raiuno, torna in onda Gigi Proietti con la replica della prima puntata dello show Cavalli di battaglia. L’amatissimo attore si cimenta in alcune delle sue più celebri interpretazioni in uno show che, dal palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme ha conquistato il pubblico italiano. Attore tra i più versatili del mondo dello spettacolo italiano, Gigi Proietti riesce a dare il meglio di sé proprio a teatro che considera la sua seconda casa. Con una carriera lunghissima alle spalle, Proietti nella prima puntata di Cavalli di Battaglia recita e canta insieme ai tantissimi amici vip che hanno accettato di condividere con lui il palco. Nel corso della serata, Gigi Proietti si cimenta in diverse performance popolari, drammaturgiche, poetiche e comiche. Anche le famose barzellette di Proietti sono parte integrante di uno show unico.

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA

Nel corso della prima puntata di Cavalli di battaglia, ospiti di Gigi Proietti sono Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Corrado Guzzanti, Claudia Gerini, Teo Teocoli, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli nonché il premio Oscar, il maestro Nicola Piovani. Grandi amici accanto a Proietti che, da vero animale da palcoscenico, è in grado di cimentarsi in diversi stili. A completare il cast di Cavalli di battaglia c’è anche un nutrito corpo di ballo e l’orchestra diretta dal maestro Mario Vicari che accompagna le esibizioni non solo del padrone di casa, ma anche dei tanti ospiti. Tra le varie esibizioni di questa sera, assolutamente imperdibile è quella di Alessandro Siani che, con la sua comicità napoletana, dà vita a ad un siparietto assolutamente divertente. Claudia Gerini, invece, porta sul palco di Cavalli di battaglia tutta la sua sensualità mentre Claudio Baglioni la sua inconfondibile voce per un sabato sera all’insegna del vero show.

© Riproduzione Riservata.