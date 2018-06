Finalmente la felicità/ Su Canale 5 il film con Leonardo Pieraccioni (oggi, 2 giugno 2018)

Finalmente la felicità, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 2 giugno 2018. Nel cast: Leonardo Pieraccioni che ha diretto la regia, Rocco Papaleo e Ariadna Romero. Il dettaglio.

02 giugno 2018 Cinzia Costa

La commedia in prima serata su Canale 5

NEL CAST ANCHE ROCCO PAPALEO

Il film Finalmente la felicità va in onda su Canale 5 oggi, sabato 2 giugno 2018, alle ore 21.15. È una commedia italiana del 2011 diretta, co-scritta e interpretata da Leonardo Pieraccioni (Il ciclone, Il professor Cenerentolo, I laureati). Nel cast anche Rocco Papaleo (Basilicata coast to coast, Una piccola impresa meridionale, La scuola più bella del mondo), Ariadna Romero (Ovunque tu sarai, The broken key) e Massimo Ceccherini (Viola bacia tutti, Zitti e mosca, Il principe e il pirata), collaboratore di lunga data di Pieraccioni. Il film è stato distribuito da Medusa Film e prodotto con la collaborazione di Sky Cinema, Radio Italia e della Banca Popolare di Vicenza. Finalmente la felicità è già stato programmato diverse volte sui palinsesti televisivi e andrà in onda nuovamente su Canale 5 nella prima serata di oggi, sabato 2 giugno alle ore 21.15. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FINALMENTE LA FELICITÀ, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Benedetto Parisi (Leonardo Pieraccioni) è un giovane musicista di Lucca, che sogna di aprire una scuola in cui i bambini possano avvicinarsi alla musica in modo istintivo e libero da vincoli e insegnamenti troppo rigidi. Benedetto è stato anche un compositore di talento, ma la sua opera migliore intitolata Felicità, gli è stata sottratta da un professore che l'ha rivenduta e ne ha ricavato un notevole successo. Un giorno, durante una riunione di condominio, Benedetto riceve un invito alla trasmissione C'è posta per te di Maria De Filippi (interpretata da sè stessa). Qui Benedetto scopre che la madre, recentemente scomparsa, aveva adottato a distanza una bambina brasiliana. Oggi questa è cresciuta ed è diventata una modella, Luna (Ariadna Romero). Giunta in Italia per una serie di sfilate, Luna ha contattato il programma televisivo proprio per poter ritrovare e conoscere il fratellastro. La ragazza però è costantemente ossessionata da Jesus (Thyago Alves), un ex fidanzato che non vuole lasciarla andare. Toccherà a Benedetto mettersi fra i due brasiliani e regalare a Luna sia la libertà che la felicità.

