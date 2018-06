GIOCHI DI POTERE/ Su Rete 4 il film con Harrison Ford (oggi, 2 giugno 2018)

Giochi di potere, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 2 giugno 2018. Nel cast: Harrison Ford, Sean Bean e Anne Archer, alla regia Philip Noyce. La trama del film nel dettaglio.

02 giugno 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST HARRISON FORD

Il film Giochi di potere va in onda su Rete 4 oggi, sabato 2 giugno 2018, alle ore 21.15. È un thriller del 1992 diretto da Philip Noyce (Salt, The giver - Il mondo di Jonas, Il collezionista di ossa) e interpretato da Harrison Ford (le saghe di Star Wars e di Indiana Jones, Blade runner, Il fuggitivo), Sean Bean (Il signore degli Anelli - La compania dell'anello, Troy, la serie tv Il trono di spade), Anne Archer (Attrazione fatale, Sotto il segno del pericolo, La rivolta delle ex) e Samuel L. Jackson (The Avengers, Pulp fiction, Come ti ammazzo il bodyguard). Il film è tratto dal libro Attentato alla corte d'Inghilterra di Tom Clancy, autore dei romanzi di Jack Ryan. Il noto personaggio torna per la seconda volta al cinema dopo Caccia a Ottobre Rosso, dove era interpretato da Alec Baldwin. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

GIOCHI DI POTERE, LA TRAMA DEL FILM

Jack Ryan (Harrison Ford) è un analista della CIA in ferie a Londra con la famiglia. Per caso Ryan viene coinvolto in un attentato ai danni di Lord William Holmes (James Fox) perpetrato da una cellula di terroristi irlandesi. L'agente della CIA viene ferito, ma riesce nella colluttazione ad uccidere uno degli attentatori, mentre il fratello Sean (Sean Bean) viene arrestato. Ryan testimonia in tribunale contro Miller e dopo la condanna di quest'ultimo la faccenda sembra conclusa. Miller riesce però, grazie all'aiuto della sua cellula terroristica, a fuggire di prigione e a convincere i suoi compagni a trasferirsi negli Stati Uniti per pianificare la vendetta contro Ryan. Quest'ultimo subisce un primo attentato, da cui riesce però a salvarsi. Gli irlandesi decidono quindi di prendere di mira la sua famiglia. Quando la moglie e la figlia di Ryan vengono ferite però quest'ultimo decide di vendicarsi. L'ex agente chiede quindi al suo superiore, l'ammiraglio James Greer (James Earl Jones) di essere riammesso nell'agenzia per poter meglio contrastare i terroristi e assciurarli alla giustizia.

