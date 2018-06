Giulia De Lellis dimentica Andrea Damante/ Il gesto social cancella le speranze di un ritorno di fiamma

Giulia De Lellis dimentica Andrea Damante: il gesto social dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne cancella le speranze dei fans di rivederli nuovamente insieme.

02 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Nessuna possibilità di rivedere insieme Andrea Damante e Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha messo fine alle speranze dei fans con un gesto social che non lascia spazio a molte interpretazioni. Come svela la pagina Instagram, GossipTv, la de Lellis che, dopo aver smesso di seguire l’ex fidanzato, lo avrebbe bloccato. Andrea, infatti, come aveva raccontato al settimanale Chi, aveva continuato a seguire Giulia per poter essere continuamente informato sulla sua vita. Ad oggi, però, Giulia non è più tra le persone seguite dall’ex tronista che, dunque, potrebbe essere stato bloccato dall’ex fidanzato. Un gesto che testimonia la voglia della De Lellis di andare avanti con la sua vita e di non voltarsi indietro. Dopo aver vissuto una splendida storia d’amore durata quasi due anni accanto a Damante, Giulia ha deciso di percorrere la propria strada e quella che sembrava una crisi passeggera si sta trasformando in una rottura definitiva. Il ritorno di fiamma, dunque, appare sempre più un’utopia. Il gesto di Giulia, inoltre, arriva dopo i rumors secondo i quali Damante avrebbe trascorso una notte di festa al Just Cavalli di Milano dopo il concerto di J-Ax e Fedez.

ANDREA DAMANTE ANCORA INNAMORATO DI GIULIA DE LELLIS

Giulia De Lellis sta bene da sola. Serena e felice della scelta fatta, l’ex corteggiatrice, almeno per il momento, sembra aver chiuso con l’amore. Andrea, invece, non ha avuto problemi nell’ammettere di essere ancora innamorato dell’ex fidanzata. “Io amo ancora Giulia e lei lo sa. Sto lottando con la parola responsabilità. Ieri ero meno adulto rispetto a questi sentimenti, oggi no. Ho commesso degli errori, idem lei. Non voglio che resti il rancore. Due persone possono chiudere una storia, ma so che noi due rimarremo speciali per sempre l’uno per l’altra […] Non so se torneremo insieme, non ho la sfera magica. Ora mi interessa ritrovare un rapporto con lei”, ha confessato Andrea al settimanale Chi. L’amore, tuttavia, non sempre basta per far durare una relazione e quanto accaduto ai Damellis ne è la prova. Giulia che non ha mai rivelato i veri motivi della rottura, infatti, non ha alcuna intenzione di cambiare idea.

