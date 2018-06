Grande Fratello 2018/ Simone Coccia: "Mi dicono 'stupido' ma se sto con un senatore così stupido non sono!"

Grande Fratello 2018, Simone Coccia è un fiume in piena con Alessia Prete: "Mi dicono che sono stupido ma se sono fidanzato con un senatore così stupido non sono!"

02 giugno 2018 Anna Montesano

Simone Coccia, concorrente del GF 15

Tempo di riflessioni nella Casa del Grande Fratello 2018. Nella Casa più spiata d'Italia, i concorrenti si confrontano tra loro e uno in particolare continua a destare sospetti e a far discutere: Simone Coccia. A molti non è piaciuto come si è comportato nella scorse settimane e come abbia influito negativamente nelle prove di gruppo, talvolta mettendo zizzania tra gli altri. Simone però è ben convinto della sua posizione e, nelle ultime ore, ha voluto chiarirla, confidandosi con Alessia Prete. Simone esordisce con una massima: "Il vantaggio di essere intelligente è che si può fare l'imbecille, il contrario è impossibile, ricordalo! - dice ad Alessia, poi aggiunge - Quando mi dicono che sono uno stupido quello devo sembrare, perché io ho i miei obiettivi. Ripeto, se sto con un senatore della Repubblica (Stefania Pezzopane, ndr) vuol dire che proprio stupido non sono. Sarebbe stupida lei a questo punto se sta con me e non penso" ancora tiene a sottolineare.

SIMONE COCCIA: "CHI MI HA CRITICATO È FUORI ORA"

Simone è un fiume in piena e, intento a rifarsi il look dopo una doccia, continua a parlare con Alessia Prete e le confida i suoi pensieri. "La vita deve essere presa come un gioco perché oggi ci siamo e domani no. Certo, ci sono tanti progetti, esperienza, si organizza la vita, però va presa un po' più con filosofia, serenità senza stare a pesare sempre ogni parola. - dichiara Coccia, che poi lancia una frecciatina a chi, prima di lui, ha lasciato la casa magari proprio dopo averlo criticato - Ormai quello che è fatto è fatto. Chi mi contestava che ero ambiguo è uscito, ma io non ero ambiguo, ero me stesso, potevo sembrare così perché ero diverso dagli altri" conclude.

© Riproduzione Riservata.