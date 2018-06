I CANNONI DI NAVARONE/ Su Rai Movie il film con Gregory Peck (oggi, 2 giugno 2018)

I cannoni di Navarone, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 2 giugno 2018. Nel cast: Gregory Peck e Anthony Quinn, alla regia J. Lee Thompson. La trama del film nel dettaglio.

02 giugno 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST GREGORY PECK

Il film I cannoni di Navarone va in onda su Rai Movie oggi, sabato 2 giugno 2018, alle ore 21.10. La pellicola è stata diretta nel 1961 da J. Lee Thompson (Il promontorio della paura, 1999 - Conquista della Terra, L'oro di Mackenna) e interpretata da Gregory Peck (Il buio oltre la siepe, Vacanze romane, Il presagio), Anthony Quinn (Zobra il greco, Lawrence d'Arabia, Revenge - Vendetta) e David Niven (La Pantera Rosa, Il giro del mondo in 80 giorni, James Bond 007 - Casino Royale). Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Alistair MacLean, a sua volta ispirato alla Battaglia di Lero, realmente avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale. La colonna sonora, che ha vinto anche un Golden Globe, è stata realizzata dall'ucraino Dimitri Tiomkin (Il delitto perfetto, Un dollaro d'onore, Mezzogiorno di fuoco). Vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

I CANNONI DI NAVARONE, LA TRAMA DEL FILM

1943. Un piccolo gruppo di soldati britannici tenta di difendere alcune isole della Grecia dall'avanzata tedesca. Prevedendo la ritirata degli inglesi, i tedeschi hanno posto all'imboccatura di un tratto del Mare Egeo, sul promontorio di Navarone, dei potentissimi cannoni in grado di affondare qualsiasi nave. Per salvare la vita delle migliaia di persone imprigionate sulle isole greche prima dell'offensiva tedesca, è necessario abbattere questi cannoni, che sono però ben difesi dalle guarnigioni tedesche. La prima idea degli inglesi è tentare un bombardamento aereo, ma la contraerea tedesca riesce a distruggere un intero battaglione della RAF senza che questo possa giungere ai cannoni. Si decide così di impiegare una piccola squadra, composta da inglesi e da partigiani greci, che dovrà raggiungere e sabotare i cannoni via terra. Il comando viene affidato a Roy Franklin (Anthony Quayle), che sceglierà gli altri membri della squadra, fra cui Keith Mallory (Gregory Peck), esperto alpinista e Stavros (Anthony Quinn), ex colonnello dell'esercito greco. Secondo il piano i 6 uomini del commando dovrebbero avvicinarsi a Navarone fingendosi dei pescatori, per poi incontrare lì dei membri della resistenza greca. Si tratta però di una vera e propria missione suicida e le possibilità di riuscita sono minime.

© Riproduzione Riservata.