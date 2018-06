I LAUREATI/ Su Canale 5 il film con Leonardo Pieraccioni (oggi, 2 giugno 2018)

I laureati, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 2 giugno 2018. Nel cast: Alessandro Haber, Maria Grazia Cucinotta e Leonardo Pieraccioni che ha diretto anche la regia.

Il film I laureati va in ona su Canale 5 oggi, sabato 2 giugno 2018, alle ore 23,00. Una pellicola romantica del 1995 che è stata scritta, diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni (Il ciclone, Una moglie bellissima, Il professor Cenerentolo). Nel cast anche Alessandro Haber (Parenti serpenti, La sconosciuta, Regalo di Natale), Maria Grazia Cucinotta (Il postino, Ho solo fatto a pezzi mia moglie, Nomi e cognomi) e Rocco Papaleo (Basilicata coast to coast, Una piccola impresa meridionale, Un boss in salotto). I laureati è il primo film di Leonardo Pieraccioni e ne ha lanciato, con il suo grande successo, la carriera. I laureati andrà in onda su Canale 5 nella seconda serata di oggi, sabato 2 giugno dalle ore 23.00. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I LAUREATI, LA TRAMA DEL FILM

Leonardo (Leonardo Pieraccioni), Rocco (Rocco Papaleo), Bruno (Giammarco Tognazzi) e Pino (Massimo Ceccherini) sono degli studenti universitari trentenni, ormai fuoricorso da parecchi anni. I quattro sono coinquilini e nessuno di loro intende impegnarsi seriamente negli studi. Leonardo ha già alle spalle un brevissimo matrimonio, conclusosi con un divorzio, Bruno sa già che dirigerà l'impresa del suocero, Rocco lavora come metronotte per mantenersi e Pino spera di ottenere fama e successo come cabarettista. Ad accomunare i quattro ex ragazzi è la mancanza di impegno negli studi e l'incapacità di affrontare le responsabilità della vita adulta. Nessuno di loro, in realtà, ha piani o prospettive per il futuro.Leonardo è innamorato di Letizia (Maria Grazia Cucinotta), sorella di Rocco, e i suoi drammi d'amore lo aiutano a sbloccare la sua stessa situazione. Pian piano i quattro ex ragazzi si rendono conto di essere cresciuti e devono fare i conti con il fatto che è ormai ora di dare alle loro vite una direzione precisa. A disilluderli completamente è anche la morte del professor Galliano (Alessandro Haber), ex insegnante del liceo di Leonardo, che li mette di fronte al dramma della morte e li costringe a fare un parziale punto della situazione sulle loro vite.

