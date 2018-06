Johnny Depp è malato?/ Foto choc pubblicata da una fan: l’attore hollywodiano magrissimo e irriconoscibile

Johnny Depp irriconoscibile in questi due scatti - Instagram

Sta facendo preoccupare i suoi fan, e non solo, Johnny Depp. L’attore americano noto per le sue poliedriche interpretazioni, a cominciare dal mitico capitano Jack Sparrow de I Pirati dei Caraibi, è apparso in due recenti scatti pubblicati da alcune fan, davvero magro e irriconoscibile. Molti non sanno che il 54enne divo suona in una band, The Hollywood Vampires, formatasi nel 2015 e la cui tournée mondiale è partita soltanto pochi giorni fa. Fra le tappe, anche San Pietroburgo, dove appunto Johnny si è intrattenuto con alcune fan per degli scatti fotografici. Le ragazze, ovviamente soddisfatte per le foto, hanno pubblicato sulla propria pagina Instagram il risultato, e l’attore/chitarrista è apparso quasi irriconoscibile.

“IRRICONOSCIBILE”

Forse sarà per via del capellino, e forse perché un po’ trasandato, fatto sta che Depp appare molto magro, scarno in volto, con delle profonde occhiaie. Inoltre, sono evidenti le rughe sul collo ed una generale magrezza. Molti i commenti sotto l’immagine pubblicata sul noto social network, e sono diversi quelli che si sono interrogati proprio sulle condizioni fisiche dello stesso: "Penso sia malato", scrive un follower, "È magrissimo", aggiunge un altro, "Irriconoscibile", il commento infine di un altro. Difficile emettere una sentenza ora come ora, sulla base di una sola foto, fatto sta che il Depp attuale è decisamente diverso rispetto a quello che siamo stati abituati a vedere nei suoi film recenti, piuttosto pasciuto in faccia e sicuramente più fisicato. La speranza, ovviamente, è che si tratti solamente di due foto venute male.

