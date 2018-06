MISSION: IMPOSSIBLE 2/ Sul 20 il film con Tom Cruise (oggi, 2 giugno 2018)

Mission: Impossible 2, il film in onda su Canale 20 oggi, sabato 2 giugno 2018. Nel cast: Tom Cruise, Thandie Newton e Dougray Scott, alla regia John Woo. Il dettaglio.

02 giugno 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su 20

NEL CAST TOM CRUISE

Il film Mission: Impossible 2 va in onda sul 20 oggi, sabato 2 giugno 2018, alle ore 21.00. È una pellicola d'azione del 2000 diretta da John Woo (Har dboiled, Face off - Due facce di un assassino, La battaglia dei tre regni) e interpretata da Tom Cruise (Top gun, Edge of tomorrow - Senza domani, Barry Seal - Una storia americana), Thandie Newton (La ricerca della felicità, Solo - A Star wars story, la serie tv Westworld - Dove tutto è concesso) e Dougray Scott (La leggenda di un amore - Cinderella, Hitman - L'assassino, Taken 3 - L'ora della verità). Si tratta del secondo capitolo, come è facile evincere dal titolo, della saga di Mission Impossible, giunta nel 2015 al suo quinto film. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MISSION: IMPOSSIBLE 2, LA TRAMA DEL FILM

Un biologo molecolare muore improvvisamente in un incidente aereo molto sospetto. Poco prima però riesce ad inviare un messaggio misterioso al suo amico Ethan Hunt (Tom Cruise). Quest'ultimo è un agente segreto, membro di una speciale task force degli Stati Uniti che si occupa di casi impossibili. Rapidamente Hunt riesce a dedurre che lo scienziato aveva creato un potentissimo virus e un suo antidoto. Entrambi sono ora stati rubati da Sean Ambrose (Dougray Scott), ex collega di Hunt e ora suo acerrimo nemico. Il piano di Ambrose è far scoppiare un'epidemia planetaria del nuovo virus, per poi arricchirsi commercializzando la cura. Ad aiutare Hunt interviene però Nyah Nordoff-Hall (Thandie Newton), ex amante di Ambrose e ladra professionista. Quest'ultima si introduce nel covo della sua vecchia fiamma come spia, mentre Hunt e i colleghi tentano di mettere le mani sul virus. Il piano però non funziona e Nyah viene fatta prigioniera dallo stesso Ambrose. Prima di distruggere il virus però Nyah se ne inietta una dose, diventando essenziale per Ambrose. Quest'ultimo non può ucciderla finchè non è riuscito a sintetizzare il pericoloso patogeno, che ora si trova solo nel corpo della ragazza. Hunt intanto però deve riuscire ad impadronirsi dell'ntidoto per salvare Nyah.

