Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback/ Da Cecilia e Ignazio a Mara Venier: gli auguri degli invitati

Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback: nozze social per i due vip a tema "Alice nel paese delle meraviglie". Tanti gli amici da Cecilia e Ignazio, Luca Onestini a Mara Venier

02 giugno 2018 Valentina Gambino

Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Filippa Lagerback e Daniele Bossari sono marito e moglie. Una cerimonia bellissima, organizzata da Enzo Miccio sul tema "Alice nel paese delle meraviglie" e con tantissimi ospiti. Da Mara Venier, che con Daniele Bossari ha condiviso la poltrona di opinionista all'Isola dei Famosi quest'anno, a Cecilia e Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser - con lui al Grande Fratello Vip 2 - tutti hanno voluto uno scatto con gli sposi, postato poi sui social coordinato da un messaggio d'auguri. C'è chi poi ha dato il via a qualche diretta dalla bellissima Ville Ponti, location delle nozze di Daniele e Filippa, condividendo con tutti le immagini esclusive delle nozze. Come Alvin, che ha ricordato come, 11 anni prima, era toccato a lui convolare a nozze con la sua attuale moglie e al loro fianco c'erano proprio Filippa e Daniele. Tra gli ospiti anche Katia Follesa, Claudio Cecchetto e molti altri! [Aggiornamento di Anna Montesano]

Barbara d’Urso ha commentato live il matrimonio

Il matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, arrivato dopo 18 anni di convivenza e la nascita di Stella ora quattordicenne, in attesa di vedere quello di Fedez e Chiara Ferragni era probabilmente uno degli eventi più attesi del gossip italiano. Dopo la romanticissima proposta di Daniele in occasione della semifinale del Grande Fratello Vip, il conduttore ha deciso di sposare la compagna. Stella Bossari per l’occasione ha anche ricoperto il ruolo di damigella d’onore dei due bellissimi genitori. Barbara d’Urso, in diretta durante Pomeriggio 5, ha svelato che anche lei era stata invitata alle nozze ma trovandosi a Roma per il Grande Fratello, non ha potuto presenziare all’evento. Il matrimonio è avvenuto con rito civile intorno alle 18 circa ma la conduttrice, aveva assicurato agli sposi di poter fare un salto da loro subito dopo la fine del suo programma. Lei ovviamente, immaginava di trasmettere direttamente da Milano ma invece, il nuovo impegno televisivo non le ha permesso di essere presente. Nonostante l’assenza, la redazione del programma ha documentato in real time ciò che accadeva durante la cerimonia grazie alle Instagram Stories postate dai presenti.

Nicola Savino snobba Barbara D'Urso

Le telecamere di Pomeriggio 5 hanno ripreso anche una simpatica gag che ha visto coninvolta l'inviata del programma che era in prima fila davanti all’ingresso che accoglieva le varie automobili con dentro molti volti noti. Man mano che si avvicendavano, aveva possibilità di scambiare due chiacchiere al volo e Luciana Littizzetto ha salutato la D’Urso. Nicola Savino invece, avvicinato dai microfoni non ha certo risposto nel migliore dei modi possibili. Uno “ciao” in fretta e furia per il conduttore de Le Iene che ha preferito totalmente snobbare la giornalista. In studio, Carmelita non ha potuto fare a meno di replicare e commentare l’accaduto: “C’era Nicola Savino che non c’ha nemmeno calcolato” ha detto in tono pungente: vecchi attriti?

Scatti social dal matrimonio di Filippa Lagerback e Daniele Bossari, Stella damigella e Whisky in prima fila

I primi scatti del matrimonio di Filippa e Daniele, sono diventati virali sui social nel giro di pochissimo. La coppia infatti, non disdegna Instagram così come gli amici presenti all’evento che hanno avuto modo di aggiornare i follower con brevi Stories e scatti inediti. La sposa aveva un vestito bianco molto minimal apprezzato proprio dall’intera rete. Ha fatto il suo ingresso alle 18.04, portando solo quattro minuti di ritardo con un fiore bianco tra i capelli sciolti. All’evento 230 ospiti emozionati e moltissimi personaggi famosi. La figlia Stella ha avuto il suo ruolo speciale: damigella d’onore, in un abito rosa, a piedi nudi. Ma anche il cocker spaniel di Filippa, Whisky era felicissimo in prima fila. “Sì, lo voglio” è stato pronunciato da entrambi alle 18.20 tenendosi mano nella mano. Il ricevimento a tema Alice nel Paese delle Meraviglie è stato una grande festa: “Non spunterà un grande coniglio”, ha fatto sapere Filippa. E ancora: “Puntiamo sull’allegria, sulla gioia. L’idea è quella di celebrare l’amore divertendoci”.

