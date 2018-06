Meghan Markle e Harry/ Tra le donne più influenti: beffa per Kate Middleton

Meghan Markle e Harry: la duchessa del Sussex beffa Kate Middleton essendo stata scelta come una delle donne più influenti del mondo. La coppia reale restituisce i regali di nozze.

02 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Harry e Meghan Markle

Meghan Markle e il Principe Harry sono sicuramente la coppia del momento. Dopo aver pronunciato il fatidico sì lo scorso 19 maggio, la coppia reale è seguitissima non solo dai sudditi inglesi, ma anche dalla gente di ogni parte del mondo. Meghan, in particolare, rappresenta l’immagine della Cenerentola moderna essendo riuscita a sposare un Principe pur non appartenendo ad una famiglia reale. Bellissima, elegantissima e raffinata, la Markle sta dettando legge anche nella moda. Le donne impazziscono per il suo stile che cercano d’imitare nei minimi dettagli. Un successo che, forse, non si aspettava neanche Meghan. Vogue Uk ha così inserito Meghan tra le 25 donne più influenti della Gran Bretagna insieme a donne del calibro di Stella McCartney, Amal Clooney e J.K.Rowling. Nella speciale classifica, invece, non c’è Kate Middleton che è stata così beffata dalla cognata.

MEGHAN MARKLE E HARRY: LA RESTITUZIONE DEI REGALI DI NOZZE

Mentre continuano i rumors sulla presunta gravidanza di Meghan Markle, dall’Inghilterra, arriva la notizia della restituzione dei regali di nozze da parte della Duchessa e del Duca del Sussex. La coppia reale restituirà merce per il valore di 7 milioni di sterline - pari a quasi 8 milioni di euro per rispettare una regola imposta dal cerimoniale. In occasione del Royal Wedding, infatti, molte aziende avevano donato oggetti di qualsiasi tipo a Meghan e Harry che, tuttavia, come sottolinea l'Independent, non possono accettare. Gli sposi che avevano chiesto ai propri ospiti di effettuare donazioni per beneficienza, potranno tenere alcuni doni per i quali non ci sarebbero secondi fini. In particolare, Meghan e Harry terranno una coppia di koala che vivranno al Taronga Zoo.

