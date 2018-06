Milly Carlucci vs Maria De Filippi/ Ballando con le stelle torna nel 2019: sfida a C'è posta per te?

Milly Carlucci contro Maria De Filippi: Ballando con le stelle è stato confermato anche nel 2018 con importanti novità: la Rai pronta a lanciare la sfida a C'è posta per te.

02 giugno 2018

Dopo il grande successo ottenuto con l’edizione 2018 di Ballando con le stelle, vinta da Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, la Rai ha deciso di confermare il programma di Milly Carlucci anche nella prossima stagione televisiva. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Spy secondo cui, dopo i grandi ascolti ottenuti nel corso delle varie puntate, la televisione di stato, consapevole di poter lanciare la sfida a Maria De filippi solo con Milly Carlucci, avrebbe chiesto alla conduttrice un piccolo sacrificio. L’idea, infatti, sarebbe quella di realizzare un’edizione più lunga di Ballando facendola partire già a gennaio, mese in cui, solitamente, il sabato sera di canale 5 è occupato da Maria De Filippi e dal suo C’è posta per te, capace d’incollare davanti ai teleschermi una media di cinque milioni di telespettatori nonostante un format identico da anni. Milly Carlucci che ha sempre risposto presente alla Rai, accetterà la proposta anche stavolta?

MILLY CARLUCCI LANCIA LA SFIDA A MARIA DE FILIPPI

Con Ballando con le stelle 2018, Milly Carlucci ha dato del filo da torcere ad Amici di Maria De Filippi vincendo spesso la sfida degli ascolti. Con C’è posta per te, però, le cose potrebbero diventare molto più complicate. Come se non bastasse, realizzare un’edizione lunga del talent show della Rai non sarebbe una cosa facile. I nodi, tuttavia, potrebbero presto essere sciolti. “Ballando è stato confermato nei palinsesti del 2019. La Rai avrebbe commissionato alla Carlucci ben quindici puntate a partire da gennaio. Milly sembra che non voglia andare contro C’è Posta Per Te, ma visto il successo strepitoso ottenuto quest’anno con il programma, la Rai vuole assolutamente far partire prima l’edizione e farla durare molto di più”, si legge su Spy. La Rai è convinta di poter battere Maria De Filippi con Ballando con le stelle. L’ultima parola, però, sarà di Milly Carlucci.

