Paolo Fox/ Oroscopo oggi e del weekend 2-3 giugno: Leone Venere nel segno, tutti gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox di oggi e del fine weekend 2-3 Giugno, le previsioni: Leone Venere nel segno, Vergine grande energia. Sagittario momento di forza, Capricorno momento di difficoltà.

02 giugno 2018 Matteo Fantozzi

Paolo Fox torna con il suo oroscopo del fine settimana

Andiamo a vedere l'oroscopo del weekend di Paolo Fox raccontato a I Fatti Vostri: Ariete: amore e lavoro tre stelle, fortuna quattro stelle. Non cercate mai qualcuno che vi aiuti invece volete sempre risolvere le cose da soli. Questo da un lato è una grande forza, ma dall'altro invece però vi porta a essere stanchi. Nei prossimi giorni, avrete delle novità. Cercate di vivere le cose con una maggiore calma. Domenica la luna è dissonante con tre stelle su tutti i parametri. Voto sei. Toro: cinque stelle in lavoro e fortuna, quattro in amore. Avrete un'estate importante. Vi è una spinta di Urano che vi porta a cambiare. Se siete felici non è il caso di rendere conto a nessuno di quello che volete vivere. Cercate di essere tranquilli e di tornare a fare qualcosa che vi piaccia. Domenica quattro stelle in amore e lavoro, tre stelle nella fortuna. Dal punto di vista amoroso è il momento di ufficializzare qualcosa. Voto otto.

Gemelli: sabato tutti i parametri a quattro stelle. Vi sono dei momenti in cui dovete stare fermi e altri in cui invece è il caso di muoversi e di agire. Questo è il caso di essere pronti a realizzare quello che volete. qualunque iniziativa deve però essere fatta entro l'estate, dato che tutto quello che deve essere messo in piedi entro settembre sarà ben sviluppato in autunno. Domenica tutti e tre i parametri a cinque stelle. In amore vi è un bellissimo momento, sia per gli incontri che per le relazioni. Voto otto. Cancro: quattro stelle in amore e fortuna, tre stelle nel lavoro. Avere Saturno contro non è sofferente come nel caso dei gemelli, dato che comunque avete Giove a favore e tra poco anche il sole. Alla fine comunque riuscite sempre a realizzare quello che volete fare. Questo è l'anno in cui siete voi contro qualcuno oppure vi sono delle opposizioni. Domenica la situazione migliora, con quattro stelle in tutti i parametri. Voto sette.

LEONE VENERE NEL SEGNO, VERGINE GRANDE ENERGIA

Leone: amore quattro stelle, lavoro e fortuna cinque stelle. Venere tra poco sarà nel vostro segno. Non sottovalutate l'amore, ma anche le proposte di lavoro, dato che sarete protagonisti in quest'estate e soprattutto in autunno. Sarà un bellissimo anno 2019. Domenica un po’ di stanchezza vi potrà influenzare con tre stelle in tutti i parametri. Voto otto. Vergine: quattro in amore, cinque stelle nella fortuna e lavoro. Ritorna in voi una grande energia. Dopo i momenti di difficoltà ora invece avete grande forza. L'anno comunque è positivo dato che riuscirete a realizzare tante cose. Ma negli ultimi tempi è stata la vostra energia a essere ridotta. Domenica quattro stelle in amore e lavoro, tre stelle nella fortuna. Voto otto e mezzo.

Bilancia: quattro stelle in amore, cinque nel lavoro e quattro nella fortuna. Siete ora più sereni. Quello che volete è potete raggiungere i vostri obiettivi. Siete dei veri e propri fiumi di parole. Anche se vi è un Saturno contrario, ora però state recuperando. Domenica è la migliore per esprimere i vostri sentimenti con cinque stelle in amore e quattro in lavoro e fortuna. Voto otto. Scorpione: amore quattro stelle lavoro cinque e fortuna quattro stelle. Cercate di non chiudervi in voi stessi, ma di parlare con le persone che vi circondano e di cui vi fidate. Quindi se volete dire qualcosa fatelo. Domenica è leggermente sotto tono dal punto di vista fisico data un po' di stanchezza che vi porta ad avere tre stelle in amore e lavoro e quattro nella fortuna. Voto otto.

SAGITTARIO MOMENTO DI FORZA, CAPRICORNO IN DIFFICOLTÀ

Sagittario: tutti i parametri a quattro stelle. Avete un momento di forza come il leone in questo periodo estivo. Cercate di impegnarvi tanto in quest'estate. Non sottovalutate questo periodo. Domenica sarà positiva con cinque stelle in amore e fortuna e quattro nel lavoro. Importante dedicarvi ai vostri sentimenti. Voto nove. Capricorno: tre stelle in amore lavoro e fortuna quattro. Siete ancora voi in opposizione con qualcuno. I problemi d'amore sono nati in primavera. Forse però quello che vi influenza in questo momento sono delle questioni di lavoro che si riportano anche all'interno della vita quotidiana. Domenica vi è un netto miglioramento con quattro stelle in amore e lavoro e cinque nella fortuna. Voto sette.

Acquario: quattro stelle in amore e fortuna e cinque nel lavoro. Avete una settimana in crescita, con delle situazioni positivi e anche molto più sereni rispetto ai contatti con gli altri. Cercate di gestire i nuovi progetti con calma. Domenica i cambiamenti possono essere anche dal punto di vista della vita con amore e fortuna quattro stelle e lavoro cinque. Voto otto. Pesci: amore e fortuna cinque stelle, lavoro tre stelle. L'aspetto lavorativo è quello che subisce le conseguenze, forse perché vi sentite molto stanchi. E' fondamentale che pensiate ai vostri sentimenti, dato che è fondamentale per voi essere molto legati alle persone che amate. Domenica è molto positiva anche nella capacità di vivere le relazioni con gli altri con amore e lavoro cinque stelle e fortuna quattro. Voto sette e mezzo.

© Riproduzione Riservata.