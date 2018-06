SENZA FRENI/ Su Tv8 il film con Joseph Gordon-Levitt (oggi, 2 giugno 2018)

Senza freni, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 2 giugno 2018. Nel cast: Joseph Gordon-Levitt, Dania Ramirez e Michael Shannon, alla regia David Koepp. Il dettaglio della trama.

02 giugno 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST JOSEPH GORDON-LEVITT

Il film Senza freni va in onda su Tv8 oggi, sabato 2 giugno 2018, alle ore 21.30. Una pellicola prodotta nel 2012, scritta e diretta da David Koepp (Mortdecai, Secret window, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo) e interpretata da Joseph Gordon-Levitt (Looper, Inception, 10 cose che odio di te), Dania Ramirez (X-Men - Conflitto finale, le serie tv C'era una volta e Devious maids - Panni sporchi a Beverly Hills) e Michael Shannon (La forma dell'acqua - Tha shape of water, L'uomo d'acciaio, Animali notturni). Senza freni ha già avuto la possibilità di essere trasmesso sui canali italiani e andrà in onda nuovamnete questa sera su Tv8 a partire dalle ore 21.30. Vediamo nel dettaglio la trama del film.

SENZA FRENI, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Wilee (Joseph Gordon-Levitt) è un bike messenger, cioè un corriere che consegna in bicicletta piccoli pacchi e messaggi in giro per la città, sfidando il traffico congestionato, i pedoni che affollano i marciapiedi e mettendo a rischio la propria vita per l'emozione della velocità su due ruote. Wilee utilizza infatti una bicicletta ultraleggera, senza marce e soprattutto senza freni, e si vanta di non potersi, anzi di non volersi mai fermare. Il giovane lavora principalmente per la Columbia University di New York. Lì la giovane Nima (Jamie Chung) gli consegna una busta, che dovrà essere recapitata a Chinatown al massimo entro 90 minuti. Wilee si lancia così nel traffico con la sua bicicletta senza freni, pronto a svolgere l'ennesima anonima consegna. Ben presto però Wilee si rende conto di essere pedinato, Bobby Monday (Michael Shannon), un poliziotto corrotto, è disposto a tutto pur di mettere le mani sulla misteriosa busta prima che arrivi a destinazione. La città diventa quindi teatro di un rapidissimo inseguimento, dove Wilee rischierà continuamente la vita.

