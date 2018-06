Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni/ Uomini e donne, ecco le scene della scelta non andate in onda

La scelta di Sara Affi Fella è andata in onda e sono tante le scene tagliate e non viste in tv: dal commento di Lorenzo Riccardi alle parole di Maria de Filippi e l'uscita di Nilufar, eccole

02 giugno 2018 Redazione

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, Uomini e donne

La scelta di Sara Affi Fella è andata in onda il 30 maggio per la felicità di tutti e, soprattutto, del pubblico a casa che ha assistito numeroso al momento tanto da far segnare un boom di ascolti al programma di Maria De Filippi. Fin qui tutto normale se non fosse che, tutti coloro che avevano seguito le anticipazioni delle talpe del vicolodellenews.it si sono accorti che molte scene, anche cose fondamentali, sono state tagliate. Vuoi per via di tempo, visto che ormai l'edizione è finita, vuoi per altri motivi, fatto sta che alcuni interventi (compresa l'uscita di scena di Nilufar Addati) non è stata mandata in onda in tv. In particolare, secondo le anticipazioni sembra che Nilufar, dopo aver raccontato la verità, si sia preparata ad uscire dallo studio ma poi, guardando la De Filippi abbia fatto presente il fatto che Giordano avrebbe voluto assistere alla scelta per l'amico Luigi.

LE SCENE TAGLIATE E NON ANDATE IN ONDA

Maria De Filippi gli ha concesso di rimanere ma lui cercava con lo sguardo l'approvazione di lei che guardandolo, alla fine, gli ha detto che era giusto rimanere. L'arrivo di Lorenzo in studio ha cambiato le cose visto che la conduttrice gli ha chiesto qualcosa su Giordano. Lui si è limitato proprio a parlare di lui, di come sia un ragazzo d'oro e di come sia tornata la pace tra loro visto che si sono visti a Milano e si sono scambiati qualche battuta. Non ha voluto però commentare il "fattaccio" e le rivelazioni di Nilufar Addati per non sbagliare. Infine, un'altra chicca è quello che Maria ha detto su Luigi e Lorenzo "confidando" a Sara Affi Fella di essere sicura dei loro sì.

