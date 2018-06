THE TIME MACHINE/ Su Iris il film con Guy Pearce (oggi, 2 giugno 2018)

The time machine, il film in onda su Iris oggi, sabato 2 giugno 2018. Nel cast: Guy Pearce, Samantha Mumba e Jeremy Irons, alla regia Simon Wells. La trama del film nel dettaglio.

02 giugno 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST GUY PEARCE

Il film The time machine va in onda su Iris oggi, sabato 2 giugno 2018, alle ore 21,00. Una pellicola di fantascienza del 2002 che è stata diretta da Simon Wells (Il Principe d'Egitto, Fievel conquista il west, Balto) ed interpretata da Guy Pearce (Memento, Iron Man 3, LA Confidential), Samantha Mumba (Boy eats girl, Johnny Was, Once upon a time in Dublin) e Jeremy Irons (Lolita, Assassin's creed, Batman vs. Superman - Dawn of Justice). Il film è liberamente tratto dall'omonimo romanzo di H.G. Wells, uno dei capostipiti della letteratura di fantascienza e primo ad introdurre il tema dei viaggi nel tempo nella letteratura fantastica. Il romanzo aveva già ottenuto un primo adattamento nel 1960 con la pellicola L'uomo che visse nel futuro, diretta da George Pal. The time machine è già stata programmata sui palinsesti televisivi italiani e andrà di nuovo in onda su Iris questa sera alle ore 21.00. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

THE TIME MACHINE, LA TRAMA DEL FILM

Alexander Hartdegen (Guy Pearce) è un professore universitario alla Columbia University, ma ha l'idea di dimostrare che è possibile viaggiare nel tempo, cosa ritenuta del tutto impossibile dai suoi colleghi. Quando la fidanzata di Alexander viene uccisa durante una rapina quella del viaggio nel tempo diventa una vera ossessione per lo scienziato. Isolatosi completamente dal mondo, Alexander passa gli anni successivi a progettare, costruire e perfezionare una vera macchina del tempo, con l'intento di tornare nel passato e salvare la vita della sua amata. Quando finalmente Alexander riesce a recarsi nel passato però non è in grado di prevenire la morte di Emma, che perde comunque la vita. Il passato appare dunque come qualcosa di dato e non modificabile. Lo scienziato decide quindi di viaggiare nel futuro alla ricerca di una risposta. Si sposta nel 2030, dove però l'intelligenza artificiale della New York Public Library non è in grado di fornirgli una risposta. Alexander decide quindi di spingersi ancora più avanti, fino al 2037, dove però scopre che la Luna è esplosa e alcune sue parti sono precipitate sulla Terra, distruggendo la civiltà e cambiando radicalmente l'aspetto del nostro pianeta. Partito per un nuovo viaggio avanti nel tempo, Alexander perde i sensi e si ritrova in un futuro lontanissimo, dove l'umanità è diventata quasi irriconoscibile.

© Riproduzione Riservata.