TRANSFORMERS 3/ Su Italia 1 il film con Shia LaBeouf (oggi, 2 giugno 2018)

Transformers 3, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 2 giugno 2018. Nel cast: Rosie Huntington-Whiteley e Josh Duhamel, alla regia Michael Bay. La trama del film nel dettaglio.

02 giugno 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE JOSH DUHAMEL

Il film Transformers 3 va in onda su Italia 1 oggi, sabato 2 giugno 2018, alle ore 21,10. Una pellicola di fantascienza del 2011 che è stata diretta da Michael Bay (The island, Armageddon - Giudizio finale, gli altri flm della saga dei Transformers) ed interpretata da Rosie Huntington-Whiteley (Mad Max - Fury road), Shia LaBeouf (Fury, Disturbia, Indiana Jones e il teschio di cristallo) e Josh Duhamel (Vicino a te non ho paura, Tre all'improvviso, Appuntamento da sogno). Il film è il terzo capitolo della saga dedicata ai Transformers, proseguita poi con Transformers 4 - L'era dell'estinzione nel 2012 e nel 2017 da Transformers - L'ultimo cavaliere. Transformers 3 è stato il primo della saga ad essere distribuito anche in 3D. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRANSFORMERS 3, LA TRAMA DEL FILM

Dopo la conclusione del film precedente tornano in campo i giganteschi robot Autobot, in lotta con i nemici di sempre Decepticon. Questi ultimi, per vendicarsi della sconfitta subita, hanno intenzione di conquistare lo spazio aereo di Stati Uniti e Russia. Gli Autobot di Optimus Prime nel frattempo sono impegnati a recuperare i resti di Sentinel Prime, un vecchio leader degli Autobot precipitato sulla Luna prima dell'arrivo dei robot sulla Terra. Il giovane umano Sam Witwicky (Shia LaBeouf) si vede ancora una volta costretto ad intervenire per difendere i suoi amici Autobot. Mentre una nuova battaglia infuria sulla Terra fra robot buoni e i loro terribili avversari, però, una nuova minaccia si profila all'orizzonte. Shockwawe, tiranno di Cybertron, minaccia infatti di conquistare il pianeta natale degli Autobot. Questi ultimi, già impegnati su più fronti, devono fare i conti anche con Sentinel, che non si rivelerà il prezioso mentore e alleato che Optimus Prime aveva immaginato.

