Una famiglia all'improvviso/ Commedia drammatica del 2016 con Omar Sy (oggi, 2 giugno 2018)

Una famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse, il film in onda questa sera su Rai 2 alle ore 21.05. Si tratta di una commedia drammatica con protagonisti Samuel e Gloria

02 giugno 2018 Matteo Fantozzi

Una famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse, in in onda su Rai 2

Una famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse, in in onda su Rai 2 alle ore 21.05 nella prima serata di sabato 2 giugno, è una commedia drammatica del 2016 diretta da Hugo Gelin (Comme des freres, La cage doree) ed interpretata da Omar Sy (Quasi amici - Intouchables, Jurassic world, X.Men - Giorni di un futuro passato), Clémence Poésy (Harry Potter e il calice di fuoco, In Bruges - La coscienaz dell'assassino, The ones below) e Antoine Bertrand (Starbuck - 533 figli ... e non saperlo, The masters of suspense, Louis Cyr). Il film è stato distribuito anche con il titolo internazionale Two is a family, ed è il remake della pellicola messicana Instructions Not Included, diretta nel 2013 da Eugenio Derbez.

UNA FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO, LA TRAMA DELLA COMMEDIA DRAMMATICA

Samuel (Omar Sy) vive nel Sud della Francia. Nella sua vita si alternano il divertimento con gli amici e brevi avventure amorose. Samuel non ha i vincoli di una famiglia ed è felice della sua assoluta libertà. Un giorno però alla sua porta si presenta Kristin (Clémence Poésy), una sua ex, che gli presenta Gloria (Gloria Colston) come sua figlia. La donna abbandona la bambina dal suo padre appena ritrovato e parte per Londra. Samuel però non si sente pronto per fare il padre, così decide di partire alla ricerca di Kristin per restituirle Gloria. La donna sembra però scomparsa nel nulla, così Samuel non ha altra scelta che prendersi cura della piccola. Trascorrono così 8 anni, in cui Samuel e Gloria imparano ad apprezzarsi a vicenda e si trasformano in una piccola famiglia felice. Samuel ha ottenuto anche un buon successo come stuntman, per cui i due non hanno problemi economici. Un giorno però ricompare Kristin, che chiede la restituzione della figlia. Ne nasce una battaglia legale, perchè Samuel non ha più intenzione di rinunciare a sua figlia. Le cose sembrano mettersi per il meglio per lo stuntman, quando Kristin presenta un test di paternità che dimostra che Samuel non è veramente il padre di Gloria e quindi non può accampare diritti sul suo affido legale. Quando Kristin si presenta alla porta di Samuel con la polizia però lui e Gloria riescono a fuggire e fanno perdere le loro tracce.

