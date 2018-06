Uomini e Donne/ Gemma e Giorgio, indiscrezione shock: "Si vedono senza telecamere e..." (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti hanno una relazione segreta fuori dagli studi? L'indiscrezione dal settimanale Ora

02 giugno 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Mentre Uomini e Donne giunge al termine, le indiscrezioni sui suoi protagonisti non si fermano. Al centro di queste ancora Gemma Galgani, protagonista degli ultimi due appuntamenti andati in onda che hanno visto Marco Cappagli lasciarla e Giorgio Manetti proclamare il suo addio al programma. Se le cose a Uomini e Donne si concludono in modo non positivo per lei, i rumoros sono ben altra storia. Il settimanale Ora, nel numero in edicola, scrive: "Circolano notizie sul fatto che Gemma e Giorgio abbiano ripreso a frequentarsi segretamente. [...] Il primo incontro che avrebbe fatto scoppiare di nuovo la passione è avvenuto al Maurizio Costanzo Show, dove Gemma e Giorgio si sono anche baciati. - E ancora si legge - C'è chi giura che quello al Costanzo Show non sia stato soltanto un episodio. Manetti e la sua dama si incontrerebbero di nascosto dopo le registrazioni di Uomini e Donne coltivando, appunto, nell'ombra la loro indistruttibile passione"

"GEMMA E GIORGIO PRONTI A PRENDERE CASA INSIEME A ROMA"

Un 'indiscrezione che, se venisse confermata, sarebbe un vero colpo di scena. Gemma Galgani e Giorgio Manetti si frequenterebbero ancora, a dispetto di quanto viene dichiarato nello studio di Uomini e Donne. Ma non è tutto, perché il settimanale continua: "Un altro rumor parla del fatto che Giorgio e Gemma avrebbero deciso di prendere casa assieme a Roma: un modo per passare tanto tempo insieme anche lontani dalle telecamere. [...] A Roma avrebbero modo di coltivare anche la loro relazione ricca di incomprensioni ma mai banale!" Che questi rumors rispecchino la realtà dei fatti? Di certo ciò che accade in studio tra Gemma e Giorgio e, soprattutto, le parole ripetute più volte da Manetti, sembrano essere di ben altro avviso. Non ci resta che vedere come proseguirà questa vicenda.

