Uomini e Donne/ Tutte le coppie della nuova edizione: ecco chi sta ancora insieme (Trono Classico)

02 giugno 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono classico

Un altro anno di Uomini e Donne giunge al termine. Tante le coppie formatesi anche in questa edizione del Trono Classico, una delle più viste e apprezzate degli ultimi anni. Da settembre ad oggi, sono ben sette le coppie che si sono formate nello studio di Canale 5: ma come stanno oggi? Chi si è lasciato e chi sta ancora insieme? Partiamo da Mattia Marciano che, dopo un percorso da corteggiatore di Desirée Popper è stato scelto come tronista. In questo ruolo ha scelto la bella Vittoria Deganello, alla fine di un percorso molto criticato. Oggi i sue hanno appena superato una dura crisi ma stanno di nuovo insieme e sono molto felici. Un'altra coppia formatasi è quella composta da Alex Migliorini e Alessandro D'Amico. Tra loro sembrava essere nato un grande amore ma si è concluso invece qualche mese fa e con forti accuse fatte attraverso social ed interviste.

UNA GRANDE DELUSIONE PER UN TRONISTA DI QUEST'ANNO

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Paolo Crivellin e Angela Caloisi. Ultimamente i due hanno allarmato i fan che per un po' non hanno visto foto e storie dei due insieme; Angela ha però chiarito che si tratta di una lontananza dovuta da impegni lavorativi ma che le cose tra loro vanno per il meglio. Procedono molto bene anche le cose tra le coppie formatesi proprio in queste ultime settimane a Uomini e Donne: Nicolò Brigante e Virginia Stablum sono pronti a una vacanza insieme che sarà a Mykonos o Ibiza; Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stanno godendosi un momento di serenità dopo il caos degli ultimi giorni per il caso "Stefano Guglielmini" e, con loro, l'ultima coppia formatasi: Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Unica tronista a non aver trovato la'more quest'anno è Sabrina Ghio, beccatasi il no di Nicolò Raniolo.

