Verissimo/ Oggi 2 Giugno 2018 non va in onda: le interviste più belle di Silvia Toffanin

Oggi 1 Giugno 2018 il programma Verissimo non va in onda: dopo una stagione trionfale in termini di ascolti, vanno in onda le migliori interviste realizzate da Silvia Toffanin.

02 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Silvia Toffanin

Un’altra stagione di Verissimo si è conclusa. Il programma di canale 5, leader degli ascolti del sabato pomeriggio, ha portato a casa l’ennesimo successo confermandosi uno dei programmi più amati dal pubblico incollando, davanti ai teleschermi, una media di 2.676.000 spettatori, pari al 20,8% di share migliorando gli ascolti della scorsa stagione. "Un grande successo in termini d'ascolto ma soprattutto un vanto editoriale per Canale 5. Grazie quindi a Silvia e alla sua eccellente squadra, con cui ogni settimana ha confezionato un prodotto di inarrivabile qualità. Arrivederci a settembre", ha dichiarato il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri. Complimenti”. Prima di andare in vacanza, però, Verissimo torna in onda per una replica speciale con le interviste più emozionanti.

VERISSIMO: LE INTERVISTE PIU’ BELLE

Sono state tante le interviste realizzate da Silvia Toffanin nel corso della stagione. Tra quelle più emozionante spicca sicuramente quella a Claudio Amendola che ha parlato del periodo più delicato per la sua salute o quella ad Elena Santarelli che, per la prima volta, ha tirato fuori in tv la forza, ma anche il dolore per la malattia del figlio Giacomo. Molto forte è stata la conversazione tra Silvia Toffanin e Fabrizio Corona che, dopo aver ottenuto il permesso dal tribunale per rilasciare interviste, ha scelto le telamente di Verissimo per raccontare in tv la sua verità. E ancora Stefano De Martino, Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi e Michelle Hunziker protagonista di una stagione straordinaria a partire dal successo ottenuto al Festival di Sanremo 2018.

LO SPAZIO DEDICATO AI REALITY

Verissimo, per tutta la stagione, si è anche occupato dei reality show di canale 5. Dopo aver ospitato tutti i personaggi famosi del Grande fratello Vip con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in primo piano, Silvia Toffanin ha anche incontrato, settimana dopo settimana, tutti i naufraghi dell’Isola dei Famosi, compreso Francesco Monte che, dopo essersi ritirato in seguito alle accuse di Eva Henger, ha deciso di parlare davanti alle telecamere del programma del sabato pomeriggio di canale 5. Spazio anche al Grande Fratello 2018 e, infine, ai talenti di Amici 2018. Saranno tante, dunque, le cose da rivedere in una puntata speciale di Verissimo.

