AMICI 2018 SERALE/ Diretta 3 giugno, finalisti e eliminati: Fabrizio Moro e Mannoia ospiti (semifinale)

Amici 2018 serale, diretta semifinale 3 giugno: Fabrizio Moro, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Alvaro Soler e Beppe Fiorello ospiti. Chi saranno i finalisti?

03 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17

Il giorno della semifinale del serale di Amici 2018 è arrivato. Oggi, domenica 3 giugno, in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce il penultimo appuntamento del talent show. Quello messo su dal direttore artistico Luca Tommassini sarà uno spettacolo unico. Oltre alle esibizioni dei concorrenti ancora in gara, alla ricerca di un posto in finale, ci saranno tanti big della musica italiana che duetteranno con gli allievi e non solo. Musica, balli, divertimento, emozioni e tante sorprese per una semifinale studiata nei minimi dettagli. Come ogni settimana, in studio, ci saranno anche i professori che hanno lavorato con gli allievi sin dal primo giorno di scuola e la commissione esterna che ha imparato ad apprezzare il talento dei cantanti e dei ballerini che si sono sfidati in tutte le puntate. Questa sera, però, tutto cambierà.

SFIDE SINGOLE PER LA SEMIFINALE

Nessuna sfida a squadre per la semifinale del serale di Amici 2018. Per conquistare un posto nella finale di domenica 10 giugno, Irama, Emma Muscat, Carmen Ferreri, Einar Ortiz e Lauren Celentano, unica ballerina della scuola, si scontreranno in sfide singole. Le squadre, infatti, sono state sciolte in settimane. Questa sera non ci saranno la squadra bianca e la squadra blu. I semifinalisti indosseranno delle tute rosse, colore tipico delle sfide di Amici di Maria De Filippi. Ancora non si sa come verranno decretati i finalisti. Il regolamento potrebbe prevedere anche un maggior potere decisionale per il pubblico che dovrebbe poter esprimere la propria preferenza attraverso il televoto.

AMICI 2018 SERALE: TUTTI GLI OSPITI

Dopo Sophia Loren e Carla Fracci, due icone del cinema e della danza italiana, anche nella semifinale del serale di Amici 2018 ci saranno tantissimi ospiti. Ad animare la serata saranno Alvaro Soler, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini e Beppe Fiorello. Tutti gli ospiti duetteranno con gli allievi: Soler con Emma, Moro con Irama, la Mannoia con Einar e la Nannini con Carmen. Lauren, invece, unica ballerina della scuola, duetterà con Beppe Fiorello. Emozioni uniche per gli allievi che hanno mostrato già il loro entusiasmo quando hanno scoperto i nomi degli ospiti.

LE ASSEGNAZIONI DELLA SEMIFINALE

Anche per la semifinale, gli allievi hanno dovuto preparare diverse esibizioni. Lauren si esibirà con “Objection” e “I fink u freeky”. Irama eseguirà “Voglio solo te”, “Tornerai da me”, “Cosa resterà”, “I giardini di marzo”, “Chiamami ancora amore” e “Sally”. Emma regalerà al pubblico il suo inedito “I need somebody”, “Love me like you do”, “Idgaf” e “Let her go”. Carmen porterà gli inediti “Tra le mani” e “La complicità” e le cover “Your song” e “Dedicato. Per Einar, infine, i suoi inediti “Chi ama non dimentica” “Salutalo da parte mia”, poi “Se telefonando” e “Angelo”. Inoltre, gli allievi hanno dovuto preparare delle cover che hanno preparato delle cover che hanno poi preparato tutti gli altri. Carmen ha scelto “Purple rain”; Einar ha optato per “Se io, se lei”; Emma ha scelto “Will you be there” e, infine, Irama ha preparato “Chiamami ancora amore”.

