Aida Nizar/ “Mi basta il pubblico per provare un orgasmo…”, single per scelta: “un cuore pieno d’amore”

Aida Nizar e le confessioni sul lavoro, la religione e l'amore: "Mi basta il pubblico per provare un orgasmo…”, single per scelta: “un cuore pieno d’amore”.

03 giugno 2018 Valentina Gambino

Aida Nizar è stata la protagonista assoluta del Grande Fratello 15. Dopo essere stata multata per aver fatto il bagno nella Fontana di Trevi, la spagnola è stata intervistata tra le pagine di Libero da Roberto Alessi. Per lei le cose importanti della vita sono: il lavoro, la famiglia e Dio. Poi confessa di essere profondamente cattolica nonostante sia figlia di un palestinese musulmano che per amore di sua madre è diventato cattolico. Durante la chiacchierata con il direttore di Novella 2000, confessa di essere sempre nello stesso modo sia dietro che davanti le telecamere dei programmi. In Spagna ha partecipato a tre reality show: dal Grande Fratello alla sua versione Vip fino all'Isola dei Famosi e non ha mai vinto ma è diventata un personaggio chiave: "io sono una grande lavoratrice per cui mi applico", afferma ancora per poi confidare di fare tutto ai fini dello show. Del resto, il Grande Fratello 15 di Barbara d'Urso, dopo la sua eliminazione ha perso quasi un milione di ascoltatori.

Aida Nizar, chi era prima del successo

"Non sono bugiarda e non recito", afferma ancora Aida Nizar parlando con Roberto Alessi. "Certo, poi mi eliminano, ma ti sembrano vivi i ragazzi che oggi sono rimasti dentro la casa del Grande Fratello?", domanda. La Nizar ha 43 anni e in tanti si chiedono quale sia il suo effettivo lavoro del resto, come si domanda lo stesso intervistatore: "Non credo si possa essere professionisti di reality". Lei confessa di avere lavorato tanto alla radio spagnola, nel circuito Cadena ser, poi anche per Mediaset Spagna, partecipando alle Iene e Cronache Marziane. Da ragazza voleva diventare famosa? "No, ci sono arrivata per caso. Ho studiato giurisprudenza a Cambridge, laureata. Volevo fare l'avvocato, ma poi ho scoperto la radio e la tv". Attualmente lei è una cittadina del mondo, così come la sua famiglia: "Abito a Madrid, ho un riferimento a Barcellona e ho casa anche a Abu Dhabi, dove abita mia sorella". Tanti parenti ma nessun marito: "Ho avuto due storie importanti. Ma alla fine go scoperto che amavo più me di loro e ho chiuso".

Aida Nizar, le rivelazioni sull’amore

Tra le storie d'amore importanti di Aida Nizar, quella con Fernando Martínez-Maíllo, il coordinatore del Partito popolare spagnolo (quello dell'ex premier Rajoy per intenderci). Dopo averlo rivelato in televisione, fu subito bufera: "Non l'ho rivelato io: il conduttore di una trasmissione era amico di Rajoy, io ero diventata famosa in Spagna, e durante una cena a Rajoy gli disse che io ero stata fidanzata con Fernando Martínez. In TV me lo chiese e io non negai". Lui inizialmente aveva invece negato e lei gli aveva dato del "disgraziato", ma poi: "fece retromarcia e ammise. Pensa che quando mi accorsi di non amarlo abbastanza, lo lasciai e lui andò da mia madre per chiederle come avrebbe potuto riconquistarmi". Poi ha avuto una storia con Giacomo Galanda, ex giocatore di basket: "Grande storia, ma anche quella è finita. Sono sola ora". Lei confessa anche di stare bene così anche perché ha una famiglia meravigliosa e dei nipoti splendidi: "il mio cuore è pieno d'amore". E il sesso? "Aida non fa sesso. Gli basta il pubblico per provare un orgasmo". E se qualcuno la chiama "esagerata" risponde: "Io non dico mai le bugie".

