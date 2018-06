Alvaro Soler duetto con Emma Muscat, Amici 2018/ "La Cintura", il tormentone per rilanciare la cantante

Alvaro Soler, ospite nella semifinale di Amici 2018, duetterà con Emma Muscat, cantante nella squadra bianca. Come se la caverà? Anticipazioni, news e info sul cantante spagnolo...

03 giugno 2018

Alvaro Soler

In vista dell'ormai imminente inizio della bella stagione, la semifinale di Amici 2018 apre le porte al re dei tornimenti estivi, il cantautore spagnolo Alvaro Soler tra gli artisti più amati nel nostro paese. L'ex giudice di X-Factor, in particolare, fra poche ore duetterà in coppia con Emma Muscat, concorrente nella squadra bianca che si candida ufficialmente a diventare una delle protagoniste della finale della prossima settimana. Non sappiamo ancora quale sarà il brano sul quale i due si esibiranno, ma possiamo ipotizzare che sarà fra quelli più noti dell'artista, che fra poche ore porterà sul palco del talent di Canale 5 tutta la sua energia a ritmo latino. Pronto a dominare l'estate degli italiani con il suo nuovo singolo dal titolo "La Cintura", ricordiamo che Alvaro Soler tornerà presto in Italia per dare vita a due delle tappe del suo lungo tour estivo, che lo porteranno al Marostica Summer Festival il prossimo 18 luglio e a Forte dei Marmi il 12 agosto.

IL SUCCESSO DE "LA CINTURA", IL SUO NUOVO TORMENTONE

Grande successo per Alvaro Soler, il cantante questa sera ospite ad Amici 2018 che nelle ultime settimane ha ottenuto un ottimo risultato nelle vendite del suo singolo La Cintura. "Sono gasato perché quest’anno siamo partiti molto bene: numero 1 dei download, oltre che in Spagna e Italia, per la prima volta anche in Germania. Sono i Paesi che formano la mia identità", ha rivelato il cantautore al Corriere della Sera, dove ha inoltre svelato che dal suo punto di vista, un tormentone deve essere "una combinazione di elementi che devono incastrarsi al momento giusto". La sua idea di musica come colonna sonora dell'estate comincia infatti dall' "andare in spiaggia o fare un giro in macchina con i finestrini abbassati ascoltando una canzone sotto il sole", una formula di certo vincente che l'ha portato a trionfare prima in Italia con "El mismo sol" e poi negli altri paesi europei con il successo di "Sofia".

UN TORMENTONE AUTOIRONICO: "CHIEDO AIUTO PER MUOVERE IL BACINO"

Questa sera Alvaro Soler sarà tra i protagonisti della semifinale del serale di Amici 2018, dove duetterà con Lauren Celentano e presenterà al pubblico italiano il suo ultimo singolo dal titolo "La cintura". Ma quale significato si cela dietro a questo nuovo brano destinato a diventare il nuovo tormentone estivo degli italiani? A svelarlo è stato lo stesso cantautore, che in una recente intervista concessa ad Andrea Laffranchi per il Corriere della Sera ha chiarito che la cintura, in realtà "è il bacino", la parte del corpo comunemente più gettonata per i balletti a ritmo latino. In un primo momento poco convinto che questo tema fosse adatto a ispirare una canzone, ha cambiato idea quando ha riletto il tutto in chiave autoironia: la sua canzone, infatti, prende in giro la vecchia concezione di sensualità: "Nella musica latina, nel reggaeton in particolare, è tutto molto sessualizzato e tutti si vantano di essere i numeri 1. Invece io nel testo chiedo aiuto per muovere il bacino", ha rivelato il cantante. Riusciranno i ragazzi di Amici a colmare le sue lacune nel ballo?

