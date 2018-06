BELLIFRESCHI/ Su Iris il film con Lino Banfi e Christian De Sica (oggi, 3 giugno 2018)

Bellifreschi, il film in onda su Iris oggi, domenica 3 giugno 2018. Nel cast: Lino Banfi, Christian De Sica, Rosanna Banfi e Kaspar Capparoni, alla regia Enrico Oldoini. Il dettaglio.

03 giugno 2018 Cinzia Costa

La commedia in prima serata su Iris

NEL CAST LINO BANFI

Il film Bellifreschi va in onda su Iris oggi, domenica 3 giugno 2018, alle ore 21.00. La commedia risale al 1987, il soggetto, la sceneggiatura e la regia sono stati curati da Enrico Oldoini e gli attori protagonisti sono due pilastri del cinema italiano, ovvero Lino Banfi e l'amico e collega Christian De Sica. Tra gli altri attori presenti nel cast ci sono anche Rosanna Banfi, Kaspar Capparoni, Lionel Stander e Marina Viro. Banfi e De Sica hanno recitato insieme la prima volta nel 1986 nel film comico-commedia "Grandi magazzini", si ritrovano ancora insieme nel 1987 sul set del film "Missione eroica - I pompieri" e nel 2012 nel film dei fratelli Carlo ed Enrico Vanzina intitolato "Buona giornata". Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

BELLIFRESCHI, LA TRAMA DEL FILM

I protagonisti della storia sono due mediocri cantanti di musica Jazz, uno si chiama Tom (Lino Banfi) e il suo amico Jerry (Christian De Sica). Entrambi sognano di sfondare nello spettacolo e diventare artisti famosi. Il successo non arriva e i due cantanti, per farsi conoscere nell'ambiente musicale, decidono di partire e di raggiungere l'America. Tom e Jerry hanno un piano ben preciso, andare oltreoceano per cercare un attore molto noto nel mondo del cinema che hanno conosciuto a Roma tempo addietro. La star di Hollywood si era trattenuto con loro in un locale della città e in quell'ocasione aveva scritturato ai due cantanti firmando una sorta di contratto su un tovagliolo. L'intenzione di Tom e Jerry è quella di ritrovare l'attore e di chiedergli di rispettare i termini del contratto, pur sapendo che lo stesso non ha alcun valore. Decisi più che mai a raggiungere l'obiettivo che si sono prefissati, i due cantanti cominciano a chiedere informazioni a chiunque incontrano per cercare di scoprire dove si trova l'abitazione del famoso attore. Individuata la villa in cui risiede il loro uomo, provano ad entrare sperando di non essere visti. Senza nemmeno capire il come e il perché, Tom e Jerry si ritrovano armati di mitra, non avendo alcuna esperienza di armi, involontariamente fanno partire dei colpi e feriscono il padrone di casa, ovvero l'attore che volevano incontrare. Presi dal panico, si danno alla fuga, vengono scambiati per pericolosi delinquenti e la polizia si mobilita per cercarli. Consapevoli di aver commesso reati punibili dalla legge, e sapendo che gli agenti li stanno ancora cercando, i due studiano un piano per sfuggire alla giustizia. Pensano quindi di indossare abiti femminili e con la complicità di Barbara (Marina Viro) e Conchita (Monica Frassinelli), due giovani donne anch'esse interessate a stare lontano dalla polizia, tentano di passare inosservati. Tom e Jerry fanno di tutto per non essere scoperti ma la polizia li individua e li arresta. I poliziotti decidono di ritornare tutti nella lussuosa residenza del noto attore per poter meglio ricostruire l'accaduto, ancora una volta i due sprovveduti cantanti azionano il mitra per sbaglio e ammazzano tutti. A questo punto a Tom e Jerry non resta altro che darsi alla fuga. Insieme raggiungono il Messico dove resteranno per molti anni, cambieranno identità e vivranno una vita spensierata e tranquilla.

