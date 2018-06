BUGIARDO BUGIARDO/ Su Italia 1 il film con Jim Carrey (oggi, 3 giugno 2018)

Nella seconda serata televisiva di Italia 1 in questa domenica 3 giugno viene mandato in onda a partire dalle ore 23:20 il film di genere commedia Bugiardo bugiardo il cui titolo originale è Liar Liar. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1997 dalla casa cinematografica Imagine Entertainment, distribuita nelle sale cinematografiche italiane dalla Universal Pictures la cui regia è stata affidata a Tom Shadyac. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Paul Guay e Stephen Mazur, le musiche della colonna sonora sono state composte da John Debney mentre i costumi indossati sul set dai vari attori sono frutto del lavoro di Judy L. Ruskin. Nel cast sono presenti gli attori Jim Carrey, Maura Tierney, Justin Cooper, Cary Elwes e Anne Haney. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

BUGIARDO BUGIARDO, LA TRAMA DEL FILM

Fletcher è un avvocato americano particolarmente abile nello svolgimento della propria professione. Infatti, riesce sempre e comunque ad avere la meglio nelle cause a cui prende parte facendo leva su una straordinaria capacità di dire bugie. Una capacità che se da un lato è la sua fortuna in ambito lavorativo per quanto concerne la sfera sentimentale, invece, è la principale causa dei suoi problemi. Infatti, la moglie Audrey stanca di tutte le sue bugie, ha deciso di troncare da un paio di anni la loro relazione diventando di fatto dei separati. Inoltre, è andata a vivere da sola assieme al loro figlio Max e da qualche mese ha una relazione con Jerry, un abile manager che poco alla volta sta prendendo il posto di Fletcher anche nel cuore del figlio. A proposito di Jerry, quest’ultimo ha accettato un importante incarico di lavoro che lo vedrà assumere il ruolo di direttore generale in un ospedale di Boston. Questo naturalmente richiede a Jerry di trasferirsi per cui l’uomo si fa avanti chiedendo la mano di Audrey con conseguente trasferimento anche del piccolo Max. Una eventualità che a Fletcher non piace assolutamente tant’è che scongiura l’ex moglie di restare ancora un po’ di tempo perché vuole stare al fianco del proprio figlio promettendo di essere cambiato. Tuttavia Fletcher disattende ancora una volta le aspettative del figlio non presentandosi ad un importante incontro scolastico per passare delle bollenti ore d’amore con un’affascinante donna con cui collabora nell’ambito professionale. Max arrabbiato come non mai esprime il desiderio che il padre non possa mai dire più bugie. Un desiderio che si avvera mettendo nei guai in ambito lavorativo il buon Fletcher ma che tuttavia gli permetterà di recuperare non solo il rapporto con Max ma anche con la moglie Audrey ricompattando la sua famiglia.

