Benedict Cumberbatch/ Sherlock Holmes in tv e nella vita: sventa la rapina di una bicicletta a Londra

Bell’episodio con protagonista Benedict Cumberbatch, 41enne attore inglese, noto per la sua interpretazione nella serie tv Sherlock Holmes, nonché per il ruolo di Doctor Strange nei film della Marvel. Il natio di Londra ha sventato una rapina, intervenendo per difendere un impiegato di Deliveroo, sistema di consegna a domicilio dai ristoranti (tipo Just Eat per intenderci). Il fatto è avvenuto a Londra, con quattro teppisti che volevano rubare la bici ad un fattorino; il caso ha voluto che il furto si verificasse vicinissimo al numero 221B di Baker Street, dove ha appunto sede l’abitazione di Sherlok Holmes nei romanzi firmati da Arthur Conan Doyle. L’attore si trovava a bordo di un taxi insieme alla moglie, Sophie Hunter, quando ha visto che qualcosa non andava. Un malvivente si sarebbe infatti avvicinato con fare minaccioso al driver, spaccandogli addirittura una bottiglia in testa.

ECCO COME BENEDICT E' ENTRATO IN AZIONE

Stando a quanto raccontano i colleghi di Vanity Fair, Benedict non ci avrebbe pensato due volte: sceso dalla macchina ha soccorso la vittima, un ragazzo di appena vent’anni, facendo quindi fuggire i quattro malintenzionati. «Non avevo scelta, dovevo intervenire», ha spiegato poi l’attore intervistato dai microfoni del tabloid Sun. Questo invece il racconto del taxista che stava accompagnando l’attore in un club, che tra l’altro ha ammesso di averlo riconosciuto solo quando sceso dall’auto: «Sembrava sapere esattamente cosa stava facendo. È stato molto coraggioso. Hanno cercato di colpirlo, ma si è difeso e li ha respinti, non è stato ferito. Poi penso che abbiano anche riconosciuto che era proprio lui, il protagonista di Sherlock Holmes, e sono scappati».

