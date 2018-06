CHE TEMPO CHE FA/ Anticipazioni e ospiti 3 giugno: Carlo Cottarelli e Mara Venier

Che tempo che fa torna in onda su Raiuno per l'ultimo appuntamento della stagione: ospiti di Fabio Fazio sono Carlo Cottarelli, Mara Venier, Carl Brave e Francesca Michielin.

03 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Ultimo appuntamento della stagione per Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio che, dopo anni, ha traslocato da Raitre a Raiuno. Gli ascolti non sono sempre stati all’altezza delle aspettative, ma la stagione può considerarsi comunque vincente. Ad affiancare il conduttore ci saranno, anche in quest’ultima puntata, l’ironica Luciana Littizzetto che, come sempre, chiuderà la prima parte del programma con un monologo sui generis sui problemi dell’attualità e la bellissima Filippa Lagerback, fresca sposa. La bionda svedese, infatti, ha sposato Daniele Bossari lunedì 1° giugno e, sicuramente, la collega Lucianina non le risparmierà qualche divertente frecciatina. Quali saranno gli ospiti della serata? Andiamo a scoprirli insieme.

CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DELL’ULTIMA PUNTATA

A poche ore dalla formazione del nuovo Governo, ospite dell’ultima puntata di Che tempo che fa è Carlo Cottarelli. Per commentare il nuovo Governo, in studio ci saranno anche il direttore del Tg1 Andrea Montanari, il direttore de Il Corriere Della Sera Luciano Fontana, il co-fondatore de Il Fatto Quotidiano Peter Gomez e il giornalista, scrittore e autore Michele Serra. Spazio, poi, a Mara Venier, ad Alice Rohrwacher regista e sceneggiatrice di “Lazzaro Felice”, film vincitore del Premio per la Miglior sceneggiatura al Festival di Cannes. Interverrà, inoltre, lo scrittore Roberto Saviano. Per la musica, inoltre, ci saranno Carl Brave con Francesca Michielin. Il cantautore è tornato sulla scena musicale con il singolo “Fotografia” estratto dall’album “Notti Brave”.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

Al Tavolo di Che tempo che fa siederanno i neo sposi Filippa Lagerback e Daniele Bossari, Enzo Miccio che ha curato tutti i dettagli del matrimonio e Luciana Littizzetto. Ci saranno, inoltre, Pippo Baudo, Lello Arena ed Enzo De Caro, membri insieme a Massimo Troisi de La Smorfia e che, in occasione del quarantesimo anniversario, saranno impegnati in una serie di eventi. Infine, farà compagnia a Fabio Fazio e a tutti i suoi ospiti uno dei più grandi parolieri della musica italiana, Luigi Albertelli, autore di oltre mille canzoni tra le quali “Zingara” cantata da Iva Zanicchi e Bobby Solo e “La notte dei pensieri” interpretata da Michele Zarrillo.

