CONFUSI E FELICI/ Su Rai Movie il film Claudio Bisio e Marco Giallini (oggi, 3 giugno 2018)

Confusi e felici, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 3 giugno 2018. Nel cast: Claudio Bisio, Marco Giallini e Anna Foglietta, alla regia Massimiliano Bruno. Il dettaglio.

03 giugno 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST CLAUDIO BISIO

La programmazione televisiva di questa domenica 3 giugno, manda in onda nella prima serata di Rai Movie e per la precisione a partire dalle ore 21:10 il film di genere commedia Confusi e felici. Si tratta di un prodotto cinematografico realizzato in Italia nel 2014 dalla Italian International Film in collaborazione con Rai Cinema per la regia di Massimiliano Bruno che peraltro ne ha anche scritto sia il soggetto che la sceneggiatura. Il montaggio è frutto del lavoro di Patrizio Marone, il direttore della fotografia è Alessandro Pesci mentre nel cast sono presenti tanti attori italiani piuttosto conosciuti ed apprezzati come Claudio Bisio, Marco Giallini, Anna Foglietta, Paola Minaccioni e Caterina Guzzanti. Vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

CONFUSI E FELICI, LA TRAMA DEL FILM

Marcello è uno psicanalista di grande esperienza che si sta occupando di una serie di pazienti che hanno delle problematiche a dir poco originale. C’è Nazareno che è un piccolo criminale di borgata dedito alla spaccio di droga il quale sta attraversando un periodo complesso della propria vita dovuto all’imminente arrivo del proprio primo figlio che sarà soltanto una concausa che lo porta ad avere di tanto in tanto degli attacchi di panico che lui teme possa inficiarne la rispettabilità. Pasquale è invece un autista di pullman di linea di circa 45 anni che proprio non riesce a distaccarsi dalla mamma tant’è che vive ancora con lei ed è fortemente condizionato dalla sua volontà. Vitaliana è invece una donna che sta avendo diverse difficoltà nel gestire la propria vita sessuale e sentimentale in quanto è praticamente una ninfomane che peraltro sembra essersi innamorata dello stesso Marcello. Inoltre, ci sono Betta ed Enrico una coppia che proprio non riesce a ritrovare la passione dei primi mesi di convivenza mentre Michelangelo è un radiocronista sportivo che non sa gestire la propria collera in ragione del tradimento della moglie con un tedesco. Marcello si occupa con professionalità dei propri pazienti fino a che un brutto giorno in ragione di un abbassamento momentaneo della vista scopre di essere affetto da una grave malattia agli occhi che lo porteranno alla completa cecità. Una dura realtà che lo porta ad uno stato di depressione dal quale riuscirà a riprendersi soltanto grazie all’aiuto dei suoi stessi pazienti e di Silvia la sua segretaria. Tra Marcello ed i propri pazienti si instaurerà un rapporto di profonda amicizia che gli permetterà di superare questo trauma.

