Carmen Ferreri/ Amici 2018, lo scontro a distanza con Emma e il profumo di vittoria

Tensione alle stelle ad Amici 2018, Carmen Ferreri pronta a guardare lontano, alla vittoria, non prima di aver risolto i suoi scontri con Emma Muscat. Cosa vedremo stasera?

03 giugno 2018 Hedda Hopper

Carmen Ferreri, Amici 17

Settimana davvero turbolenta per i cantanti di Amici 2018 e, soprattutto, per la bella Carmen Ferreri. La focosa cantante siciliana non ha mandato giù alcune dichiarazioni della dolce Emma Muscat e ha perso la testa. In questa settimana difficile che sta vedendo i ragazzi prepararsi per la semifinale di domenica 3 giugno sembra proprio che per Carmen non si sia solo la musica ma anche tutto quello che in queste settimane avevamo un po' dimenticato, ovvero la sua rivalità con Emma. Le due cantanti sono sempre state in competizione ma in casetta, soprattutto dopo le prime settimane di polemiche, tutto era si era arenato, almeno fino a che Carmen non ha avuto modo di dire la sua sperando che Einar vincesse proprio contro Emma e i bianchi per rimanere nel programma e tornare in casetta con lei e Lauren. Cosa c'è di male in questo? Qui si è aperto un vero e proprio dibattito che ha occupato gran parte dei pomeridiani in onda su Real Time e Canale 5 in questi giorni.

AMICI 2018, CARMEN VS EMMA E IRAMA

Emma ha notato il gesto della collega e ne parla con Irama dopo la diretta. Il video finisce nella casetta dei blu e spinge Carmen a reagire. La siciliana di Amici 17 è un fiume in piena. Accusa Emma di essere sempre stata lei quella che ha sentito di più la competizione e che non è vero tutto quello che dice rimandando le sue accuse al mittente. Lei lavora duro, nonostante le continue richieste che l'hanno messa in crisi, non trova giusto che Irama canti molti dei suoi inediti e poche cover e anche quando fa queste ultime trova sempre il modo di mettere del suo. Un lungo discorso, mai interrotto, porta a galla una serie di problemi e di critiche che fino a questo momento erano nascoste sotto la cenere. Carmen non ha dubbi, lei non ha detto in quel modo per far dispetto ad Emma ma pensando solo ad Einar ma tutto quello che ha detto dopo ha fatto saltare sulla sedia anche i bianchi che hanno avuto modo di vedere e ascoltare la sua reazione e le sue parole.

LE ASSEGNAZIONI DI OGGI

Nell'ultimo serale di Amici 17 Carmen non è stata molto fortunata ma, a differenza dei suoi colleghi, è riuscita a portare a casa almeno una vittoria in una prova. Questa sera andrà meglio? Lo scontro con Emma Muscat l'ha spinta a dare il massimo. Carmen si è chiusa in sala prove e ha provato a dare il suo tocco personale ai brani che le hanno assegnato. Your Song e Dedicato sono tra i brani che dovrà preparare ma a questi si aggiungeranno anche gli attesi duetti e non solo con gli ospiti. Carmen ha una marcia in più questa settimana proprio come i suoi colleghi che sono stufi di perdere le sfide e hanno intenzione di arrivare insieme in finale. Il televoto, che domenica sera ha premiato Emma ed Irama, potrebbe cambiare a favore di Carmen e dei suoi coinquilini dopo tutto quello che è successo questa settimana? Bisognerà solo capire se quello che è venuto fuori a la reazione dei ragazzi spingerà il pubblico a favore dei bianchi o dei blu e, in particolare, di Emma o Carmen.

