Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti ultima puntata: da Mara Venier a Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti ultima puntata di oggi domenica 3 giugno 2018: da Mara Venier a Daniele Bossari e Filippa Lagerback, ecco chi ci sarà da Fabio Fazio.

03 giugno 2018 Valentina Gambino

Ultima puntata stagionale per Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio e in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai nella giornata di oggi, domenica 3 giugno 2018. A partire dalle 20.35 circa, si apriranno i battenti come sempre con tanti ospiti. Scopriamo di seguito, tutte le anticipazioni dell’appuntamento conclusivo con la popolarissima trasmissione. Ospite in studio Carlo Cottarelli. A poche ore dalla formazione del nuovo Governo, in studio con il conduttore televisivo ci sarà anche il direttore del Tg1 Andrea Montanari, il direttore de Il Corriere Della Sera Luciano Fontana, il co-fondatore de Il Fatto Quotidiano Peter Gomez e il giornalista, scrittore e autore Michele Serra per commentare il nuovo scenario politico italiano attualmente fin troppo confuso. Spazio poi per uno dei volti più amati della televisione italiana: Mara Venier. Come ben sapete infatti, proprio la conduttrice dalla prossima stagione tornerà al timone di Domenica In su Rai1. Ospite anche Alice Rohrwacher regista e sceneggiatrice di “Lazzaro Felice”, pellicola uscita da pochissimo nelle sale dopo aver vinto il Premio per la Miglior sceneggiatura al Festival di Cannes e candidato nella categoria Miglior film ai Nastri d’Argento 2018. In ultimo, interverrà anche lo scrittore e autore Roberto Saviano.

Per lo spazio dedicato alla musica, nello studio di Che tempo che fa per la sua ultima puntata, ci sarà spazio per Carl Brave in compagnia di Francesca Michielin. Dall’11 maggio 2018 è in rotazione radiofonica il singolo “Fotografia”, brano del cantautore con la speciale partecipazione di Francesca ma anche di Fabri Fibra. Questo è il primo brano estratto dal nuovo lavoro in studio dal titolo “Notti Brave”, al primo posto nella classifica FIMI da due settimane di seguito. Nel cast dell’ultimo appuntamento insieme a Fabio Fazio, ritroveremo come di consueto anche Luciana Littizzetto, che rileggerà l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback fresca sposa. Di seguito, nel Tavolo di Che tempo che fa, oltre a Nino Frassica, Gigi Marzullo e Orietta Berti troveremo anche Vincenzo Salemme, proprio Daniele Bossari con sua moglie, ritroveremo ancora Mara Venier (anche lei ospite al matrimonio di Bossari con la sua Filippa) e il celebre wedding planner d’Italia Enzo Miccio, che ha curato tutti i dettagli delle nozze. Poi ci sarà nuovamente Luciana Littizzetto, Pippo Baudo, Lello Arena e Enzo De Caro. In ultimo, presente in studio anche Luigi Albertelli, uno dei più noti parolieri della musica italiana.

