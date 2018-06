Cris Brave/ Video, il rapper affetto da tetraparesi spastica conquista San Siro: l’emozione di Fedez e J-Ax

Cris Brave, ecco il video del rapper affetto da tetraparesi spastica che ha conquistato San Siro: l’emozione di Fedez e J-Ax sul palcoscenico durante la sua presentazione.

03 giugno 2018 Valentina Gambino

Cris Brave a San Siro con Fedez e J-Ax

Lo scorso 1 giugno San Siro si è totalmente illuminata a festa per il concerto finale di J-Ax e Fedez, dopo la pubblicazione di “Comunisti col Rolex” e un paio di anni di estremo successo. Tra i momenti più emozionanti del concerto, l’arrivo di Cris Brave sul palcoscenico. All’anagrafe Cristiano Rossi, il giovane è un ventunenne di Bergamo entrato da pochissimo all’interno della scuderia Newtopia, l’etichetta discografica fondata da entrambi i musicisti. Affetto da tetraparesi spastica, ha cercato di combattere la sua malattia anche grazie alle musica ecco perché, da quando aveva 16 anni si dedica al rap. Fedez alcuni mesi addietro gli aveva proposto di scrivere un pezzo insieme ai suoi collaboratori ed è nata La Panchina, canzone durante il concerto di San Siro ha fatto commuovere tutti quanti. Insieme al pezzo già entrato nella storia, è stata lanciata anche una campagna di crowfunding per far conquistare a Cris l’indipendenza economica e personale, per non dovere più dipendere dai suoi genitori.

Cristiano Rossi aka Cris Brave, sin dalla nascita ha dovuto combattere con la tetraparesi spastica. A dispetto della sua disabilità, Cris ha deciso di non abbattersi mai e di non mollare, tanto da trovare nella musica rap una vera valvola di sfogo in grado di farlo lavorare assiduamente a nuove metriche per delineare il suo chiaro percorso musicale. Cristiano ha cominciato a fare musica per uno sfogo personale ma poi è diventato qualcosa di grande, con la chiara volontà di volere mandare messaggi anche agli altri. "Poi sono arrivato a Fedez perché lui ha visto il video con i The Show", racconta nella clip di presentazione a San Siro. Cris dopo avere scritto la canzone, non sapeva di doverla cantare live ma con l'aiuto degli amici de Le Iene, si è organizzata questa emozionante sorpresa. "San Siro... date il benvenuto a Cris Brave!", urlano i due rapper. Dopo l'esibizione, Fedez e J-Ax hanno raggiunto Cris Brave sul palcoscenico per spiegare ancora la loro idea di farlo esibire insieme a loro durante la finale. "Tu sei qui perché hai qualcosa da dire ed è la cosa più importante di tutti!".

È il momento di Cris Brave. Per la prima volta, il giovane artista presenta il suo brano inedito “La Panchina” ?? #INDIRETTADALPALCOJAxeFedez @Fedez @jaxofficial pic.twitter.com/spILxprSHx — RTL 102.5 (@rtl1025) 1 giugno 2018

