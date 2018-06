Daniele Bossari/ Le nozze con Filippa Lagerback e la voglia di tornare in tv

Daniele Bossari, dalle nozze con Filippa Lagerback alla voglia di tornare protagonista in tv, la rinascita del conduttore dopo la vittoria del Grande Fratello Vip.

Daniele Bossari può dire di aver finalmente svoltato. Dopo aver affrontato e superato il periodo più difficile della sua vita, ha realizzato il suo più grande sogno ovvero quello di condurre all’altare la donna della sua vita, Filippa Lagerback. Emozionato come un bambino, il conduttore ha condiviso con i fans il momento di estrema felicità pubblicando sui suoi canali social foto e video del grande evento. Il 1° giugno, per Daniele Bossari, è stato uno dei giorni più belli della sua vita, arrivato dopo un periodo di risalita iniziato con la vittoria del Grande Fratello Vip 2017. Trascorrendo quasi tre mesi nella casa più famosa d’Italia, Daniele è riuscito a superare tutti i suoi fantasmi scoprendo nuovamente l’importanza di avere una famiglia. Proprio nella casa del Gf, Bossari ha trovato il coraggio per chiedere a Filippa di sposarlo dando vita ad una delle pagine più belle del reality show di canale 5.

DANIELE BOSSARI: L’AMORE PER LA FIGLIA STELLA

Oltre a Filippa Lagerback, nella vita di Daniele Bossari, c’è un’altra donna importantissima ovvero la figlia Stella che gli ha cambiato per sempre la vita. “Stella è il senso della nostra vita, è amore, mi ha tenuto in vita quest'onda d'amore”, ha raccontato il conduttore durante il periodo di permanenza nella casa. Bella come la mamma, Stella rappresenta il centro della vita di Daniele a cui non dispiacerebbe avere altri figli. Nonostante il desiderio di allargare la famiglia, però, Daniele e Filippa, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, hanno dichiarato di non voler allargare la famiglia e di voler ricominciare a “viverci da capo”. Dopo aver pronunciato il fatidico sì, cambieranno idea? Accanto a Filippa e Stella, dunque, Bossari non ha nient’altro da chiedere alla vita sentendosi l’uomo più fortunato del mondo.

DANIELE BOSSARI: IL DESIDERIO DI TORNARE A LAVORO

Dopo essere stato lontano per un po’ dalla televisione, Daniele Bossari ha avuto la possibilità di tornare nelle case degli italiani grazie al Grande Fratello Vip 2017 che ha poi vinto. Alessia Marcuzzi, in seguito, l’ha scelto come opinionista dell’Isola dei Famosi 2018 accanto a Mara Venier, ma il sogno di Bossari resta quello di poter ritrovare un suo spazio sul piccolo schermo. “Voglio tornare a lavorare, leggere, studiare, ma soprattutto voglio tornare a lavorare”, raccontava al settimanale Spy subito dopo il reality show di canale 5. Nella prossima stagione televisiva, dunque, Bossari potrebbe tornare protagonista. Il pubblico spera di rivederlo alla guida di un nuovo programma che potrebbe essere dedicato alla musica, grande passione del conduttore.

