Diana Del Bufalo/ “Paolo Ruffini è il mio fidanzato? Sì, stiamo ancora insieme”. Ma bacia Rudy Zerbi (Amici)

Diana Del Bufalo ad Amici: Maria De Filippi le chiede di Paolo Ruffini. “Sì, stiamo ancora insieme”, conferma la giovane attrice. Ma bacia Rudy Zerbi... Le ultime notizie

03 giugno 2018 Silvana Palazzo

Diana Del Bufalo ad Amici

Tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini la crisi è solo un ricordo passato. Lo ha confermato l'attrice ad Amici di Maria De Filippi, talent show al quale aveva partecipato agli inizi della sua carriera. Quando la conduttrice le ha chiesto come va con Paolo e sei i due stanno ancora insieme, Diana ha risposto senza esitazione: «Sì, stiamo insieme, tutto bene». Ma già in un'altra occasione Maria De Filippi aveva sfiorato il tema gossip. Quando ha visto Diana toccare i ballerini («Ma hanno la pelle veramente liscia»), la conduttrice di Amici le ha ricordato che è fidanzata. «Ah sì, con Paolo...» ha risposto con quella sua finta ingenuità che tanto piace al pubblico, divertito peraltro dalle sue battute. Non è mancato un siparietto con Rudy Zerbi, per il quale aveva un “debole” durante la sua partecipazione ad Amici. E Maria ha colto la palla al balzo per farli baciare attraverso una “punizione”: «È stato un piacere baciarlo, non lo vedevo da tempo». Chissà come l'ha presa Paolo Ruffini...

DIANA DEL BUFALO E PAOLO RUFFINI INSIEME DOPO LA CRISI

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini avevano cominciato la loro storia d'amore in sordina, nel 2015, perché lui stava ancora con la moglie. La scorsa estate però la giovane attrice è scappata con un chirurgo plastico mentre l'ex moglie di Paolo si è fidanzata con un collaboratore dell'ex marito. Tra Diana e Paolo però è tornato l'amore: «L'evoluzione di ogni coppia è diversa. A noi, al contrario di quel che si può pensare, questa pausa è servita molto. Dopo quel momento buio, se proprio vogliamo chiamarlo così, ci amiamo molto di più. Oggi sto cercando di essere più discreta sulla mia storia con Paolo», ha dichiarato recentemente Diana Del Bufalo nell'intervista rilasciata al sito Gay.it, a cui ha raccontato anche il suo orgoglio di essere considerata un'icona. «La verità è che io sto sulle pa..e agli etero! Piaccio tanto alle donne, tantissimo ai gay, mentre loro, sui social, mi riempiono di brutte parole. Mi danno sempre della poco di buono».

© Riproduzione Riservata.