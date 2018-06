ENZO MICCIO/ I dettagli del matrimonio tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback (Che tempo che fa)

Enzo Miccio è uno dei wedding planner più esperti in Italia e ha curato il matrimonio tra Filippa Lagerback e Daniele Bossari. Oggi sarà ospite a Che tempo che fa

03 giugno 2018 Bruno Zampetti

Enzo Miccio

Enzo Miccio è uno dei wedding planner più esperti in Italia ed è probabilmente il più famoso in televisione. È stata quindi un’ottima idea quella di Daniele Bossari e Filippa Lagerback di rivolgersi a lui per l’organizzazione delle loro nozze, attese per tanto dopo la celebre proposta che il vincitore del Grande Fratello ha fatto alla sua compagna in diretta dalla casa più spiata d’Italia. Poiché la showgirl è di casa a Che tempo che fa, questa sera la trasmissione di Fabio Fazio ospiterà sia i novelli sposi che Miccio, per parlare proprio del recente matrimonio e di tutti i suoi minimi aspetti organizzativi. Per gli amanti dello stile e per i più curiosi sarà sicuramente un appuntamento da non perdere, anche per vedere chi c’era tra gli invitati al ricevimento organizzato dalla coppia.

ENZO MICCIO, SUO IL VESTITO DI FILIPPA LAGERBACK

Enzo Miccio recentemente aveva anche commentato le nozze tra Harry e Megan in diretta su Real Time, la rete dove vengono trasmesse anche le trasmissioni che l’hanno reso famoso, da “Come ti vesti” a “Diario di un weeding planner”. Tra l’altro, proprio per la sua notorietà nel campo dell’organizzazione dei matrimonio, è stato chiamato a far parte del cast di Alessandro Genovesi “Puoi baciare lo sposo”. Nella parte di se stesso, nella pellicola, si occupa di organizzare le nozze tra due uomini. Non bisogna poi dimenticare che Enzo Miccio cura anche una collezione di abiti da sposa, che hanno naturalmente una grandissima notorietà. Ovviamente Filippa Lagerback si è rivolto a lui anche per la scelta del vestito.

IL TEMA DEL MATRIMONIO LAGERBACK-BOSSARI

Come ha rivelato in un’intervista a Oggi, Filippa Lagerback ha scelto insieme a Enzo Miccio un tema particolare per le nozze: Alice nel paese delle meraviglie, anche se in chiave ironica. La showgirl ha anche detto che con Daniele Bossari non hanno previsto bomboniere e nemmeno una lista nozze. Probabilmente nello studio di Che tempo che fa si scherzerà non poco sul matrimonio Bossari-Lagerback, anche perché Luciana Littizzetto era tra gli invitati e certamente dirà la sua, con il suo stile, su quello che è accaduto a Ville Ponti. Dato che ora il matrimonio più atteso in Italia è quello tra Chiara Ferragni e Fedez, c’è da chiedersi se Enzo Miccio si pronuncerà anche su queste nozze che riguardano due vip con un profilo, nel caso della sposa, anche internazionale.

