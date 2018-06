Einar sarà eliminato?/ Amici 2018: scontro con Irama e due brani inediti e il suo disco in semifinale

Einar infuriato con i blu e con le loro continue vittorie si presenta in semifinale ad Amici 2018 con due nuovi inediti e un disco da lanciare, arriverà in finale così?

03 giugno 2018 Hedda Hopper

Einar, Amici 17

Capitolo pronto a chiudersi per Einar? Ad Amici 17 abbiamo rischiato davvero di perdere il cantante cubano già la scorsa settimana quei 4 sì arrivati per lui dopo quelli arrivati per Emma Muscat hanno tenuto tutti con il fiato sospeso e hanno fatto andare in crisi anche Carmen. La bella siciliana ha tifato per il suo coinquilino e amico e la cosa ha fatto un po' storcere il naso ad Emma Muscat che appena arrivata in casetta lo ha fatto presente ad Irama. I due hanno commentato l'attegiamento della cantante che ha risposto alle rime con il supporto dello stesso Einar che ha dato ragione all'amica a discapito proprio di Emma e dello stesso Irama, il suo grande amico. I due hanno chiarito che l'affetto è ancora reciproco ma qualcosa si è un po' raffreddato dopo queste dichiarazioni.

EINAR DELUSO DAL TELEVOTO, E' SCONTRO CON IRAMA?

Einar sembra stufo della vittoria dei bianchi ed è convinto che questi esiti al televoto non facciano altro che scrivere il destino di tutti loro. Se i bianchi continuano a vincere questo significa che anche al televoto finale saranno proprio loro ad arrivare più lontano e questo ha infastidito non poco Einar che, tornato in casetta dopo la scorsa puntata, si è lanciato in una lunga arringa che ha convinto anche le sue compagne di casa. Qualsiasi sia lo sforzo che loro ci mettano, il pubblico continua a premiare i bianchi e il risultato è che in due sfide a squadre loro hanno quasi vinto tutte le prove. Questo significa che i primi due posti di Amici 17 saranno destinati ad Irama ed Emma, e il terzo? Potrebbe essere uno tra Einar e Carmen a vincere alla fine.

DUE NUOVI INEDITI PER QUESTA SEMIFINALE?

L'unica cosa che potrebbe permette ad Einar di dimencaticare tutto è proprio questa semifinale che gli permetterà di lanciare il suo disco. Proprio l'1 giugno il suo EP firmato Sony Music Italia è uscito sul mercato portando il suo nome come titolo e contenendo sette brani e sarà l'unico, dei ragazzi di Amici 17, che conterrà delle cover. Nel disco di Einar troveremo i nuovi inediti Chi ama non dimentica e Una notte d’agosto, che potrebbero essere lanciati proprio durante questa semifinale, poi Salutalo da parte mia, Non c’è, Il diario degli errori, Giudizi universali e Io che amo solo te. I due nuovi brani sono firmati, rispettivamente, da Tony Maiello, Enrico Palmosi e Sabatino Salvati e, ai primi due, si aggiunge anche Sirius.

